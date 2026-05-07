鉅亨網記者魏志豪 苗栗 2026-05-07 14:52

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (7) 日宣布啟用苗栗銅鑼科學園區的研發資料中心，為因應內部專案開發與 EDA 資源，其搭載輝達(NVDA-US) DGX B200 平台，為全台第一座大規模導入新式節能浸沒式冷卻技術的研發資料中心。

聯發科近期積極布局 AI 領域，不僅在業務上拿下 AI ASIC 訂單，也在內部導入 AI，並布建專屬於公司內部的 AI 資料中心，以滿足更龐大的算力需求。聯發科資訊工程本部全球資訊服務副處長黃博揚表示，銅鑼 AI 資料中心可支援每月 1,380 億個 Tokens 的需求，相比於去年底每月需求是 600 億個，呈現翻倍成長。

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聯發科表示，銅鑼研發資料中心擁有全台首座以 NVIDIA DGX B200 平台趨動之 NVIDIA DGX SuperPOD 運算叢集打造的 AI 高算力運算平台，更是全台第一座大規模導入新式節能浸沒式冷卻技術的研發資料中心，並採用晶圓廠等級的穩定供電系統設計，為未來先進產品的開發儲備研發能量。

聯發科銅鑼資料中心採模組化設計，規劃分為三期建置，每期算力 15MW，三期共 45MW，第一期於今年完工啟用，未來將依不同階段的業務成長與實際需求，彈性逐步投入建置資源。

總經理暨營運長陳冠州表示，聯發科在 AI 產業大趨勢下擁有許多成長機會，並積極投資高效能運算平台、Wi-Fi 7/8、5G 衛星通訊、6G、先進製程以及先進封裝等關鍵技術，布局從邊緣 AI 與雲端 AI 的解決方案。今年啟用的聯發科研發資料中心，不僅展示公司在龐大的 AI 商機中長期布局全球研發與營運，並朝成長目標穩步前行的決心，更以節能、永續的高標準建置，實現聯發科技對永續的承諾。

聯發科補充，輝達的 NVIDIA DGX SuperPOD 平台不僅有效提升研發工作效率，更能支援大規模的模型算力需求，每月可處理高達 1380 億個 Token，達成超過 2.4 萬次的模型訓練迭代，更能透過包含 NVIDIA NIM 推論微服務、TensorRT-LLM 以及更多其它軟體開發架構 (Software Stacks) 將推論速度提升 40%，以及將 Token 傳輸量提高 60%，支持公司從邊緣到雲端各類高階產品的研發需求。

聯發科研發資料中心採用「單相浸沒式冷卻技術」，將伺服器完全浸入專為傳導熱能設計的非導電絕緣液中運轉，能源使用效率優化至 PUE (Power Usage Effectiveness) 1.1，提升冷卻效率 2.6 倍。該技術不僅讓伺服器維持穩定的運作溫度，還能隔絕空氣中的灰塵並免除風扇運轉噪音與震動更提升伺服器穩定性。

聯發科銅鑼研發資料中心不僅嚴格遵循綠建築規範，更以最高等級的鑽石級規格打造，並在建構期間，榮獲苗栗縣優良環保營建工地優等獎肯定。此外，採用晶圓廠等級的高標準建置供電系統，全區配備 2N 雙備援電力系統以及全載備用發電機組，不受分區輪流停電限制，建構完善的供電防護機制，確保研發資料中心維持最高運作效率，為研發團隊提供可靠、穩定的算力後盾。

此外，聯發科技自 2022 年承諾以來致力實現 2050 年淨零排放目標，在研發資料中心積極導入多項節能減碳措施，例如在能源管理上，大規模導入新式節能的「單相浸沒式冷卻技術」以提升運算效能並降低能耗；在研發資料中心上方建置自用太陽能板，規劃 235kW 容量，年發電量可達 28 萬度 (約等同 67 個家庭年用電量)。

在水資源管理上亦展現具體作為。除民生用水維持使用自來水外，廠區空調與冷卻系統開始採用銅鑼科學園區再生水，其中，廠區空調更透過精密循環系統，將再生水作為主要冷卻介質，大幅降低對自然水資源的依賴。

聯發科強調，研發資料中心的啟用是公司掌握 AI 成長契機最堅實的後盾，未來將持續以創新關鍵科技驅動成長並兼顧環境永續，與全球一同邁向 AI 新未來。