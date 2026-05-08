鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為245.00元
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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.19元，其中最高估值1.23元，最低估值1.11元，預估目標價為245.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.23(1.17)
|1.88
|2.57
|3.38
|最低值
|1.11(1.11)
|1.25
|1.5
|2.55
|平均值
|1.17(1.12)
|1.49
|1.94
|2.97
|中位數
|1.19(1.12)
|1.46
|1.95
|2.97
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.48億
|36.79億
|48.80億
|54.55億
|最低值
|27.27億
|34.60億
|43.26億
|53.75億
|平均值
|28.02億
|35.66億
|45.17億
|54.15億
|中位數
|28.09億
|35.61億
|44.82億
|54.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.83
|-0.59
|-0.55
|-0.23
|-0.29
|營業收入
|6.56億
|9.75億
|12.97億
|16.70億
|21.68億
詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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