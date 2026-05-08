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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司(NET-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為245.00元

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根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.19元，其中最高估值1.23元，最低估值1.11元，預估目標價為245.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.23(1.17)1.882.573.38
最低值1.11(1.11)1.251.52.55
平均值1.17(1.12)1.491.942.97
中位數1.19(1.12)1.461.952.97

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.48億36.79億48.80億54.55億
最低值27.27億34.60億43.26億53.75億
平均值28.02億35.66億45.17億54.15億
中位數28.09億35.61億44.82億54.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.83-0.59-0.55-0.23-0.29
營業收入6.56億9.75億12.97億16.70億21.68億

詳細資訊請看美股內頁：
Cloudflare公司(NET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNET

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