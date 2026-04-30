鉅亨網編譯陳又嘉
《Investing.com》報導，William Blair 將包括 Qualys(QLYS-US)、Tenable(TENB-US) 與 Rapid7(RPD-US) 在內的資安公司評級下調至「與大盤表現一致」，理由是 AI 對資安產業影響的不確定性升高，儘管整體需求依然穩健。
該機構指出，AI 快速發展——尤其是能識別並利用漏洞的新一代模型——已開始改變投資人情緒與產業結構。雖然資安預算維持穩定甚至略有成長，但企業如今面臨更大壓力，需展現加速成長，才能在分析師所稱的「AI 顛覆的 SaaS 環境」中支撐估值。
在資安族群中，CrowdStrike(CRWD-US) 被點名為首選標的。分析師指出，其 AI 驅動的端點安全需求強勁，加上新興的「代理型 AI」資安應用，正推動公司在雲端、身分識別與資安營運等領域擴大市占。
其他公司如 Okta(OKTA-US)、Cloudflare(NET-US) 與 Akamai(AKAM-US)，也因在身分管理、邊緣基礎設施與平台型資安解決方案中的定位而獲得正面評價。
此次下調資安管理類股評級，反映市場擔憂 AI 可能從根本上改變漏洞的偵測、優先排序與修補方式。先進 AI 模型可望自動化大部分流程，進而降低對傳統工具的依賴。
不過，William Blair 並未轉為看空立場，指出這些公司仍具備穩定的客戶基礎、相對偏低的估值，以及 AI 長期可能強化而非取代其平台的潛力。
企業正逐步將預算轉向 AI 相關投資，包括資料安全、身分管理與 AI 治理。但這樣的轉變也對傳統軟體支出形成壓力，因企業需在基礎設施成本上升與新投資需求之間取得平衡。
儘管地緣政治風險升高，2026 年迄今資安支出仍維持穩定。分析師指出，交易管道尚未出現明顯放緩，但隨著 AI 技術快速發展，市場波動仍可能持續。
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