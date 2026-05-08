鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至13.07元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共34位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.43元上修至13.07元，其中最高估值13.2元，最低估值12.31元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.2(13.11)16.7220.2522.62
最低值12.31(12.31)14.3216.8319.61
平均值12.81(12.45)15.4218.5920.81
中位數13.07(12.43)15.4918.8620.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值37.77億44.44億51.89億57.88億
最低值36.54億41.91億46.30億50.00億
平均值37.03億42.90億49.60億54.41億
中位數37.04億42.81億49.54億55.33億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.66-2.35-3.530.090.86
營業收入13.01億17.31億21.70億26.28億31.31億

詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHUBS

相關行情

台股首頁我要存股
HubSpot公司243.72+3.64%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty