鉅亨速報 - Factset 最新調查：HubSpot公司(HUBS-US)EPS預估上修至13.07元，預估目標價為300.00元
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根據FactSet最新調查，共34位分析師，對HubSpot公司(HUBS-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.43元上修至13.07元，其中最高估值13.2元，最低估值12.31元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.2(13.11)
|16.72
|20.25
|22.62
|最低值
|12.31(12.31)
|14.32
|16.83
|19.61
|平均值
|12.81(12.45)
|15.42
|18.59
|20.81
|中位數
|13.07(12.43)
|15.49
|18.86
|20.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|37.77億
|44.44億
|51.89億
|57.88億
|最低值
|36.54億
|41.91億
|46.30億
|50.00億
|平均值
|37.03億
|42.90億
|49.60億
|54.41億
|中位數
|37.04億
|42.81億
|49.54億
|55.33億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.66
|-2.35
|-3.53
|0.09
|0.86
|營業收入
|13.01億
|17.31億
|21.70億
|26.28億
|31.31億
詳細資訊請看美股內頁：
HubSpot公司(HUBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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