鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為156.00元
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根據FactSet最新調查，共36位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.95元上修至5.07元，其中最高估值5.51元，最低估值4.63元，預估目標價為156.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.51(5.36)
|7.27
|8.78
|10.49
|最低值
|4.63(4.5)
|5.16
|5.6
|6.36
|平均值
|5.06(4.95)
|5.94
|6.99
|8.41
|中位數
|5.07(4.95)
|5.95
|6.87
|8.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|141.07億
|164.13億
|188.28億
|214.32億
|最低值
|135.85億
|147.84億
|160.82億
|177.18億
|平均值
|138.93億
|153.29億
|168.58億
|185.07億
|中位數
|139.32億
|153.48億
|166.46億
|180.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.57
|2.97
|7.52
|4.19
|4.10
|營業收入
|59.92億
|83.99億
|99.17億
|111.02億
|123.05億
詳細資訊請看美股內頁：
愛彼迎(ABNB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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