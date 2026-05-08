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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛彼迎(ABNB-US)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為156.00元

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根據FactSet最新調查，共36位分析師，對愛彼迎(ABNB-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.95元上修至5.07元，其中最高估值5.51元，最低估值4.63元，預估目標價為156.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.51(5.36)7.278.7810.49
最低值4.63(4.5)5.165.66.36
平均值5.06(4.95)5.946.998.41
中位數5.07(4.95)5.956.878.07

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值141.07億164.13億188.28億214.32億
最低值135.85億147.84億160.82億177.18億
平均值138.93億153.29億168.58億185.07億
中位數139.32億153.48億166.46億180.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.572.977.524.194.10
營業收入59.92億83.99億99.17億111.02億123.05億

詳細資訊請看美股內頁：
愛彼迎(ABNB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSABNB

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