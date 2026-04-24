鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-24 14:30

ServiceNow (NOW-US) 與 IBM (IBM-US) 財測表現不如市場預期，加上人工智慧對產業衝擊的疑慮升溫，拖累軟體類股週四 (23 日) 全面跳水。

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ServiceNow (NOW-US) 公布財報後週四股價狂瀉約 18%，創下歷史最大單日跌幅。公司雖小幅優於市場預期，但指出中東局勢升溫對訂閱收入形成壓力，影響市場信心。

分析師指出，此為單一區域因素，短期影響仍屬可控範圍，但已足以引發市場對整體產業的連鎖反應。

Truist 分析師 Miller Jump 表示，隨著 AI 技術加速滲透企業市場，投資人對軟體廠的檢視標準明顯提高，一旦財報出現瑕疵，股價反應將更加劇烈。他同步將 ServiceNow 目標價自 125 美元下修至 120 美元。

市場同時關注 AI 對軟體產業的結構性影響。自今年 2 月 AI 公司推出可自動化行銷與數據分析的新工具後，投資人開始重新評估傳統軟體商的競爭優勢，擔憂部分功能可能被 AI 產品取代。

其他軟體類股同步血染。Salesforce (CRM-US) 暴跌約 9%；HubSpot (HUBS-US) 下殺約 8%；Adobe (ADBE-US) 重摔約 7%；Intuit (INTU-US) 與 Oracle (ORCL-US) 跌幅均約 6%；Workday (WDAY-US) 崩跌約 9%，今年以來累計跌幅已超過 45%。

追蹤軟體產業的 iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV-US) 走低約 6%，今年累計跌幅約 19%，顯示整體板塊持續承壓。

市場分析指出，投資人對人工智慧快速發展可能改變傳統雲端訂閱商業模式的擔憂加劇，特別是來自新興 AI 業者的競爭，正在壓縮既有軟體公司的成長空間。