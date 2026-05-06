鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-06 10:42

中菲行說明，海運方面，因波斯灣局勢緊張，部分企業為避開燃油附加費和假期前出貨壓力，提前安排出貨，但亞洲主要轉運樞紐壅塞情況升溫，進一步加劇運力供給壓力。

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同時，在燃油成本波動影響下，船公司持續調整即期運價，需求較高航線漲幅較明顯，惟在需求相對疲弱的航線上，則出現運價調升和需求下滑並存情況。

中菲行全球海運行銷總監 Ted Chen 指出，燃油成本若持續上升，海運未來恐出現供應短缺風險，進一步影響船公司後續在運價和服務網絡上的調整。

而空運方面， AI 相關貨物持續帶動美國進口需求，但中東局勢使部分客運航班縮減，壓縮客機腹艙艙位供給，尤以亞洲到歐洲航線最明顯，再加上燃油附加費持續調漲，整體物流成本呈上升趨勢。