鉅亨網記者王莞甯 台北
華航 (2610-TW) 今 (8) 日公告第一季財報，合併營收 569.97 億元，營業利益 64.36 億元，年增 13.89%，稅後純益 51.69 億元，年增 23.51%，每股純益(EPS)0.85 元，獲利和每股純益皆創單季次高，也創同期新高紀錄。
華航說明，第一季客運收入 356.79 億元，季增 13.2%、年增 9.14%，主要受 3 月春季旅遊需求升溫帶動，客運穩健向上，為因應市場需求，華航持續完備航網布局，包含布拉格增為每周 3 班、釜山每周 18 班、熊本自 6 月 13 日起每周 7 班、紐約自 8 月 5 日起每周 5 班等。
華航進一步表示，雖仍受國際政經情勢、油價波動與地緣政治影響，預期整體旅運需求維持穩健成長態勢。
而華航第一季貨運收入 165.06 億元，年增 5.17%，受惠於 AI 伺服器、半導體機台等高附加價值貨源持續出貨，加上包機需求踴躍，儘管面臨中東地緣政治衝突，量與運價仍維持相對高點。
華航強調，正面看待今年貨運市場表現，除了持續關注地緣政治局勢與產業動態，會掌握主流市場貨源，彈性布建貨運航網，爭攬加包機和高價貨源商機，擴大貨收動能。
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