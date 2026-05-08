華航 ( 2610-TW ) 今 (8) 日公告第一季財報，合併營收 569.97 億元，營業利益 64.36 億元，年增 13.89%，稅後純益 51.69 億元，年增 23.51%，每股純益(EPS)0.85 元，獲利和每股純益皆創單季次高，也創同期新高紀錄。

華航說明，第一季客運收入 356.79 億元，季增 13.2%、年增 9.14%，主要受 3 月春季旅遊需求升溫帶動，客運穩健向上，為因應市場需求，華航持續完備航網布局，包含布拉格增為每周 3 班、釜山每周 18 班、熊本自 6 月 13 日起每周 7 班、紐約自 8 月 5 日起每周 5 班等。