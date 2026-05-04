華航全新改版官網上線 升級後台管理系統

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-04 10:47

華航 (2610-TW) 今 (4) 日宣布全新改版官網正式上線，為呼應全球旅客多元使用需求提供多達 12 種語系服務，全站更採用響應式網頁設計(Responsive Web Design, RWD)，同時升級後台管理系統，不論使用電腦、手機或平板等各式裝置，皆可享一致且順暢的瀏覽體驗。

華航全新改版官網正式上線。(圖：華航提供)

華航說明，新版網站從旅客使用情境出發進行優化，將訂位購票、航班資訊等核心功能置於醒目位置，旅客一進站即可直覺快速操作，同時，依照旅程階段，搭配頁籤式設計和情境導引，以圖像化取代繁複文字，使整體瀏覽更友善。

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華航改版網站更新增包括航點記憶、出發與抵達地快速切換、首頁訂位購票也可直接選擇聯名卡優惠，而語系切換可保留原網頁瀏覽進度，讓跨語系使用更加順暢不中斷。

華航同步推動後台管理系統升級，整合網站功能系統及 APP，透過版面重整及系統優化，提升網站效率。