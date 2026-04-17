鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-17 10:30

長榮航 (2618-TW) 維也納航線自 1991 年 11 月首航以來，至今將邁入第 35 個年頭，作為長榮航開拓歐洲版圖的第一個航點，已乘載逾百萬名旅客往返歐亞兩地，長榮航表示，除了有效深化與奧地利的在地連結，也積極投入當地經濟、觀光及文化發展，成為串聯兩地重要的空中橋梁。

長榮航深耕維也納航線35周年 深化中東歐連結。(圖：長榮航提供)

維也納是長榮航立足歐洲市場的起點，透過長期持續穩健的營運，將維也納打造為連接歐亞地區的關鍵門戶，除帶動觀光旅遊外，並透過音樂、運動及餐飲等多元領域的合作，活絡當地的商務網絡。

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長榮航總經理孫嘉明表示，飛航維也納 35 年來，雙方建立堅固且信任的夥伴關係，並以此為基礎逐步拓展歐洲市場版圖，目前在歐洲的航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑和米蘭共六大城市，每周提供 35 個往返歐洲的航班。

維也納機場代表表示，感謝長榮航長期的信任與合作，期待未來持續深化區域影響力。

維也納旅遊局則指出，長榮航是連結亞洲市場的關鍵橋梁，讓世界看見維也納的皇室傳承與現代美學，對城市觀光與整體經濟發展有不可磨滅的實質貢獻。

適逢世界巡演百週年，維也納少年合唱團表示，長榮航不僅見證維也納百年音樂教育的傳承，更促成台奧之間珍貴的文化交流。這份對在地文化的鼎力支持，早已超越一家航空公司的意義。