玩家荷包縮水！任天堂Switch 2全球大漲價 記憶體成本飆升成致命傷
鉅亨網編譯余曉惠
日本電玩巨頭任天堂周五 (8 日) 宣布，受到記憶體晶片短缺衝擊，Switch 2 主機在全球售價將調漲，並預測這款旗艦機型今年度的銷售將下滑。
根據任天堂最新預估，在截至 2027 年 3 月 31 日的本會計年度中，Switch 2 的銷量將為 1650 萬台，低於去年度 (止於 3 月 31 日) 的 1986 萬台。
任天堂對本年度的財測目標意外悲觀，預估營業利益僅 3700 億日元 (約 24 億美元)，遠低於分析師預期的 4800 億日元。該公司表示，本年度的財測反映了零組件、特別是記憶體的價格上漲，以及「關稅措施」所帶來的約 1000 億日元衝擊。
受到記憶體缺貨衝擊，任天堂股價在去年 8 月飆破 14000 日元歷史新高之後，便承受不小壓力，目前與最高點相比已幾乎接近腰斬。在此之前，任天堂一直堅持不調漲旗艦主機售價，以維持大眾負擔得起的競爭力。
根據任天堂周五的聲明，自 9 月 1 日起，Switch 2 在美國的售價將調漲 50 美元，從 449.99 美元至 499.99 美元 (約合台幣 16140 元)。而在日本市場，售價將從 49980 日元調升至 59980 日元 (約合台幣 12470 元)，自 5 月 25 日起生效。不僅如此，加拿大與歐洲市場的售價也將同步調升。
任天堂表示，調漲主機價格是「鑑於市場環境的變化」，這是在審慎評估「全球業務前景」後所做的決定。
在全球 AI 資料中心建設熱潮下，Switch 2 所使用的記憶體晶片正經歷前所未有的價格飆漲。競爭對手 Sony 3 月已先宣布將旗艦主機 PlayStation 5 售價調漲多達 150 美元，如今任天堂也被迫跟進漲價。
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