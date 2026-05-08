鉅亨網編輯林羿君 2026-05-08 13:11

索尼週五 (8 日) 發布與市場預期大致相符的獲利預測，並宣布將回購最高達 5,000 億日元（約 32 億美元）的庫藏股。

索尼預估，截至 2027 年 3 月止的年度營業利益將達 1.6 兆日元，年增約 11%。回顧剛結束的會計年度，索尼的獲利表現有所提升，其中以音樂事業與智慧型手機影像感測器業務對成長的貢獻最為顯著。

‌



受此消息激勵，索尼周五股價一度飆升 7.3%，創下兩個多月以來最大盤中漲幅。

與此同時，索尼宣布將於 5 月 29 日註銷 3% 的股份，以緩解其股價今年因零組件成本飆升而累計下跌超過 20% 的壓力。



該公司還指出，今年 PlayStation 5 的銷售目標，將取決於能否取得價格合理的記憶體供應。

索尼正進行業務重整，逐步汰除不具獲利能力的硬體業務，並將重心轉向擴張以 IP（智慧財產權）為主導的部門。該公司正接近達成一項價值近 40 億美元的音樂版權交易，對象涵蓋小賈斯汀（Justin Bieber）與尼爾 · 楊（Neil Young）等藝人的作品；而在今年稍早，索尼已將其電視業務的主導權移交給與中國 TCL 合資的企業。

索尼穩健的財測，可能有助於安撫投資人對其轉型速度的疑慮，也顯示公司對自身抵禦總體經濟風險的能力具有信心。