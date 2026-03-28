再漲100美元！晶片漲不停 索尼被迫8個月內二度調高PS5售價

鉅亨網編譯許家華 2026-03-28 10:48

索尼周五 (27 日) 宣布調漲 PlayStation 5 售價，反映全球電子零組件成本上升與供應緊張持續惡化。該公司表示，此次調整源於「全球經濟環境持續承壓」，其中記憶體價格飆升被視為主要推手。市場也同步觀察到半導體供應鏈議價能力轉向供應商一方，帶動相關晶片股走強。

（圖：REUTERS/TPG）

索尼 (SONY-US) 在官方部落格指出，美國市場 PS5 與 PS5 數位版將各自調漲 100 美元，售價分別升至 649.99 美元與 599.99 美元；高階 PS5 Pro 則上調至 899.99 美元，較先前 749.99 美元大幅增加，調價將於 4 月 2 日生效，亦是該產品在美國不到 8 個月內第二度漲價。

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索尼互動娛樂全球行銷副總裁 Isabelle Tomatis 表示，公司理解價格變動對玩家社群的影響，但經過審慎評估後，此舉是為確保能持續提供創新且高品質的遊戲體驗。消息公布後，Sony ADR 股價週五小幅下跌 0.7%，但今年以來累計跌幅仍達約 22%。

此次漲價背後關鍵因素之一，是記憶體晶片成本急速上升。分析指出，DRAM 與 NAND 快閃記憶體價格在過去一年大幅飆漲，且需求預期將延續至 2027 至 2028 年。市場人士認為，供應鏈緊張讓記憶體製造商議價能力顯著提升。

在供應端方面，美光科技 (MU-US) 股價週五上漲 2.8%，過去 12 個月漲幅超過 300%；SanDisk(SNDK-US) 則上漲 3.8%，一年內漲幅更超過 1100%，反映市場對儲存晶片長期缺貨的預期持續升溫。

索尼財務長林濤在上月法說會上表示，公司已確保足夠的最低記憶體供應，以應對下一財年年底銷售季，但未來仍將與供應商持續協商，以確保滿足市場需求。他同時暗示，供應壓力已成為遊戲業務成本管理的重要挑戰。

除了記憶體之外，中央處理器價格上升也成為產業觀察焦點。根據日經報導，超微半導體與英特爾 (INTC-US) 已通知 PC 廠商，因供應緊張、需求持續強勁與成本上升，將全面調漲 CPU 價格。索尼的遊戲主機採用 AMD 客製化處理器，因此相關成本壓力亦可能進一步傳導至主機端。