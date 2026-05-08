鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 15:25

英國《金融時報》今 (8) 日引述消息人士最新報導指出，美國 AI 新創公司 Anthropic 正考慮在今夏籌集數百億美元資金，以大幅擴充算力，此舉恐使其估值逼近 1 兆美元，超越競爭對手 OpenAI。作為對比，Anthropic 今年 2 月估值約為 3800 億美元。若達成籌資目標，Anthropic 估值將在短短數月實現驚人的躍升。

金融時報：Anthropic擬今夏融資最高500億美元 衝擊上兆美元估值 反超死敵OpenAI(圖:shutterstock)

知情人士透露，隨著收入持續高速增長，Dragoneer、General Catalyst 和 Lightspeed Venture Partners 等頂尖投資機構已對這輪融資表達濃厚興趣。

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市場預期，Anthropic 的年化收入將很快突破 450 億美元，較去年底 90 億美元成長幅度高達五倍。

據悉，這輪新融資可能讓 Anthropic 的投前估值達到 9000 億美元，融資金額最高可達 500 億美元，且談判可能在兩個月內完成。

相比之下，OpenAI 在今年 3 月完成 1220 億美元的創紀錄融資後，估值約 8520 億美元。這意味著，若融資順利，Anthropic 將在估值上首次超越 OpenAI，成為全球最具價值的 AI 獨角獸。

Anthropic 財務長 Krishna Rao 已開始與投資人進行初步接洽，但目前尚未敲定具體條款，交易仍存在不確定性。

多位知情人士表示，投資人希望在 Anthropic 於今年底前進行 IPO 前先行建立部位。