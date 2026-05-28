鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 08:04

儘管太空探索與 AI 領域截然不同，SpaceX 與 OpenAI 這兩家由馬斯克深度參與的企業，正以驚人的估值掀起資本市場熱議。前者將於 6 月 12 日在美股掛牌上市，公開市場估值目標高達 1.5 兆美元，ChatGPT 母公司 OpenAI 在私募市場的估值也已攀升至 8520 億美元，強烈暗示其躋身「兆元俱樂部」的野心。

然而，在商業護城河上，SpaceX 與 OpenAI 的差距正逐步拉大。

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馬斯克已成功將 SpaceX 打造為擁有深厚技術壁壘的獨角獸，其火箭回收與星鏈計畫構築了難以複製的商業模式。

反觀 OpenAI，儘管挾帶先發優勢，但面對谷歌、Anthropic 等強敵在 AI 模型上的猛烈追擊，市占與技術領先地位正面臨嚴峻考驗。

更嚴峻的挑戰在於基本面。若要支撐上兆美元的市值，兩者營收規模目前仍顯單薄。

數據顯示，SpaceX 去年營收預估為 187 億美元，OpenAI 同期則為 131 億美元。