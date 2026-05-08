鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-08 10:49

在台經營出色的美式賣場好市多（Costco）全台已開設 14 家店，即將於台南市東區開出台南二店，引起市場關注。房仲業者觀察實價登錄，雖說美式賣場頗受全台消費者歡迎，但近年面臨房市趨冷，整體全台好市多周邊房價大多呈現下跌或平盤，僅內湖、汐止店周邊房價略顯漲勢。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，隨著房市進入冷靜期，購屋族回歸理性，如僅有單一賣場話題，或難以支撐整體房價。

‌



依實價登錄，全台目前已開設加上預計開設的台南二店，全台共有 15 家好市多，各分布在六都與新竹市、嘉義市，惟其中僅雙北的內湖、汐止店，周邊 2025 年平均成交單價分別略漲 1.7%、4.8%，其餘據點周邊房價不是僅微幅成長不到 1%，要不即呈現明顯跌勢。

賴志昶分析，汐止、內湖區近年受惠於南軟、內科及矽科等科技園區的外溢效應，成為不少科技族群與高階主管的首選，區域本身亦有不少大型賣場機能，剛需自然強勁，加上又有已開工的汐東捷運等大型建設前景，使得房價具抗跌保值特性。

另外，南台灣近期矚目的台南第 2 家好市多，目前基地位在生產路與崇聖路口，觀察該區數據，2025 年均價約落在 33.5 萬元，雖受大環境影響，微幅修正 5.4%，但區域潛力仍不容小覷。

住商不動產台南崇德加盟店店東劉恒愷分析，該案位處近期話題不斷的南台南副都心重劃區，且鄰近鐵路地下化後新增的南台南車站，加上周邊擁有巴克禮公園、崇明商圈、台南市立醫院以及崇明國中、崇明國小等明星學校，生活機能極具優勢，致使區域新案價格成長力道強勁，已站穩 4 字頭，部分個案甚至達 5 字頭，不過適逢近期政府打房，加大買方猶豫期，促使中古市場略為盤整，惟區域本身潛力足夠，如今又有大型賣場進駐，未來房市發展頗具前景。