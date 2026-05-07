〈房產〉北台灣4月預售案推案萎縮 住展風向球亮出連12衰退黃藍燈

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-07 11:24

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，4 月進入後 329 檔期階段，燈號是從去年 5 月迄今的第 12 個衰退黃藍燈，同時，北台灣 4 月預售案推案量呈現明顯萎縮。

北台灣4月預售案推案萎縮 ，住展風向球亮出連12衰退黃藍燈。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，4 月應還有一些後 329 檔期案，也會為約接下來 520 檔期暖身，但 4 月份的供給量卻呈現大幅衰退，只推出約 300 億元，比前月大減 600 億元，這樣的單月案量較會出現在民俗月或是農曆年節等特殊時間點，但今年 4 月北台灣預售市場卻出現此一景象。

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陳炳辰指出，2026 年下半年進入選舉前夕，房價勢必不得走漲以免干擾選情，房市政策恐怕不易看見利多轉機，為免夜長夢多，剩下兩個月的上半年，應還會有新案，包括在新北市的板橋區、泰山區，以及新竹縣的竹北市與竹東鎮近期都有百億元指標案現身，即使有一定程度的開案人氣，還是判斷為品牌與地段創造的個案績效，仍不具備帶動大盤的能力。

同時，2026 年 4 月北台灣待售建案數達 1589 案，北台灣又以投資盤重鎮桃園市為賣壓警報區，雖然總體議價空間仍在一成內，但部分地帶新案房價由建商自主修正中，A7 重劃區話題新案落在單價 4 字頭，大竹重劃區回到 3 字頭，草漯重劃區下調走向每坪 25 萬元。

同時，新成屋戶數與上月差不多都在 200 戶，表現不算突出，市況不佳下，買盤更放大限貸與高房價壓力，先建後售產品維持低調，以和光建設在新北市淡海新市鎮公開的 80 多戶案為指標。