鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-05-08 14:00

超微 (AMD-US) 週四 (7 日) 正式發表 Instinct MI350P PCIe GPU 加速卡，這是該公司四年來首款採用 PCIe 介面的 Instinct 系列產品，鎖定企業級 AI 推理應用，主打「即插即用」部署體驗。

重返PCIe戰場！超微推出MI350P劍指輝達H200 美財經名嘴：以Secretariat之姿撼動AI江湖(圖:shutterstock)

MI350P 基於 CDNA 4 架構與台積電 3 奈米製程打造，原生支援 MXFP6 與 MXFP4 等低精度格式，並針對主流 8 位與 16 位精度提供稀疏加速，以提升推理效能。

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規格方面，MI350P 可視為 MI350X 的精簡版，僅搭載 4 顆 XCD(MI350X 為 8 顆)，搭配 1 顆台積電 6 奈米 IO 晶片，核心配置包括 128 個運算單元 (共 8192 個串流處理器)、512 個矩陣核心，峰值頻率 2200MHz，總電晶體數達 730 億個。

AI 運算效能方面，在 MXFP4 與 MXFP6 精度下可達 4.6P FLOPs，MXFP8 與 FP16(稀疏) 為 2.3 PFLOPs，FP32 為 72 TFLOPs，FP64 為 36 TFLOPs。

該卡直接競爭對手為輝達 H200 NVL，同樣採用 PCIe 設計，配備 141GB HBM3E 記憶體，售價約 3 至 4 萬美元，目前已透過合作夥伴開賣，並搭載完整的 ROCm 開放軟體堆疊。