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他在 Substack 貼文中表示，這些股票屬於目前「大規模鯨落 (mass whale fall)」現象的一部分，也就是市場焦點之外正在發生的大規模價值重估。

貝瑞也是知名的人工智慧 (AI) 懷疑論者，近期正逆勢布局。此前他逢低買進因 AI 可能取代工作而遭市場拋售的軟體股，同時開始押注由 AI 熱潮帶動大漲的半導體類股將出現回檔，藉此區分科技股中的贏家與輸家。