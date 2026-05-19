鉅亨網編譯陳又嘉
電影《大賣空》(The Big Short) 主角原型、知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 周一 (18 日) 增持了 MercadoLibre(MELI-US)、Adobe(ADBE-US)、PayPal(PYPL-US) 以及 Lululemon Athletica(LULU-US) 持股。
貝瑞同時擴大對 Zoetis(ZTS-US) 的投資部位。他形容這家動物保健公司是一顆「好打的好球 (fat pitch)」，但也提醒需要耐心等待。
他在 Substack 貼文中表示，這些股票屬於目前「大規模鯨落 (mass whale fall)」現象的一部分，也就是市場焦點之外正在發生的大規模價值重估。
貝瑞也是知名的人工智慧 (AI) 懷疑論者，近期正逆勢布局。此前他逢低買進因 AI 可能取代工作而遭市場拋售的軟體股，同時開始押注由 AI 熱潮帶動大漲的半導體類股將出現回檔，藉此區分科技股中的贏家與輸家。
儘管市場充滿恐慌，貝瑞仍對 SaaS(軟體即服務) 商業模式抱持信心。他過去曾表示，自己不會放空微軟 (Microsoft)(MSFT-US)，因為那等同於放空整個 SaaS 產業。
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