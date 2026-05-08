鉅亨網編輯林羿君 2026-05-08 09:34

黃仁勳於週四 (7 日) 晚間接受 CNBC 採訪時指出，若能獲邀代表美國，並與川普總統一同前往中國，將是一份特權與莫大的榮幸。他也強調，應交由川普總統親自宣布其最終決定。

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距離定於 5 月 14 至 15 日舉行的中美峰會還有數天時間，黃仁勳仍有機會取得同行資格。若他最終缺席，將格外引人注目，因為他與川普關係密切，且長期公開主張美國應在與中國競爭的同時維持合作。

Semafor 稍早報導指出，白宮計畫邀請黃仁勳及多位科技業高層一同參與川普此次訪中行程。川普預計將與中國國家主席習近平舉行備受矚目的高層會談。

目前，黑石集團 (BX-US) 執行長蘇世民、花旗 (C-US) 執行長 Jane Fraser 已計畫隨行參與峰會。彭博先前報導，中方官員對於在伊朗戰事尚未解決前，舉行這場高風險峰會感到不安，但川普仍持續推動相關安排。

白宮與輝達的代表均未回應此消息。

過去一年來，黃仁勳持續向川普政府施壓，希望放寬美國以國安為由、限制輝達高階 AI 處理器出口中國的政策。他也多次就美中關係其他議題發聲。

上個月，在 Anthropic 公司的 Mythos 模型被揭露具備驚人的網路安全防禦能力後，黃仁勳便敦促美國應尋求與中國 AI 研究人員進行更深度的合作。

去年 12 月，川普政府同意輝達向中國客戶出口 H200 AI 晶片，象徵原先為壓制中國 AI 發展而祭出的限制措施出現重大鬆綁。