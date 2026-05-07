鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-08 00:00

谷歌 (GOOGL-US)週四 (7 日) 宣布一系列健康功能更新，將 AI 健康顧問列為核心亮點，不僅鎖定 Fitbit 與 Pixel 手錶用戶，更瞄準 Apple Watch、Oura 智慧戒指、佳明手錶用戶，甚至未佩戴健康監測設備的普通消費者，展開與 OpenAI、微軟等科技巨頭在 AI 健康領域的全面競爭。

Fitbit將升級！谷歌如何打贏AI健康賽道競賽？分析師：與蘋果及其他競爭對手友好合作(圖:shutterstock)

《CNN》報導，根據 IDC 數據，谷歌在全球可穿戴設備市場落後於蘋果、三星、小米與華為，但此次更新顯示，其戰略重心不在搶占硬體市場，而是透過 AI 健康助手在軟體與服務端與對手抗衡。

‌



谷歌健康業務總經理 Rishi Chandra 表示，專業運動員擁有營養師、睡眠顧問、健身教練等完整團隊，而谷歌目標是讓普通人也能享有同等級的專屬健康服務。

自 5 月 19 日起，Fitbit 應用將升級為全新谷歌健康 App，搭載基於 Gemini 大模型的 AI 健康顧問，可整理用戶自願授權的健康檔案、生成個性化每週健身計畫，並透過聊天機器人解答健身與健康數據相關問題，Fitbit 還能捕捉睡眠與運動習慣的變化趨勢，例如提示用戶完成 4 英里跑步後達成周目標，或根據穿戴設備數據提醒增加睡眠後的身體改善狀況。

谷歌同時推出無螢幕手環 Fitbit Air，專為搭配新版健康 App 使用。

不過，梅奧診所與杜克大學醫學院等機構警示，AI 健康建議可能存在不準確問題，因缺乏必要背景資訊，也不具備專業醫護的推理與臨床檢測能力。

谷歌、OpenAI 與微軟則都強調，相關產品不適用於醫療診療，也不能取代執業醫師。

目前，谷歌健康 App 已支援接入第三方應用與設備數據，但 AI 顧問功能暫僅對 Pixel 手錶與 Fitbit 設備開放。

Chandra 透露，谷歌正研究將 AI 健康顧問與 Android 的 Health Connect 及蘋果的 HealthKit 等跨平台數據互通工具打通，並打算在今年稍晚為 Apple watch 及其他品牌設備新增 AI 指導功能。

Chandra 並強調，目標是讓用戶自由選擇硬體品牌，並貼近真實使用習慣，即使使用 Apple watch 也願意提供服務。

跨平台數據共享被視為谷歌在 AI 健康賽道領跑的關鍵。根據蓋洛普上月調查，每四名美國成年人就有一人使用 AI 查詢健康資訊，且常在就醫前後使用。

OpenAI 今年初披露，每週有 2.3 億人透過 ChatGPT 諮詢健康問題，且競爭亦日趨激烈，三星、Oura、Whoop 均已在其 App 中上線 AI 健康分析功能，微軟 3 月推出 Copilot 健康助手，挖掘穿戴設備與健康檔案數據趨勢，OpenAI 則在今年 1 月上線可關聯醫療檔案的健康板塊。