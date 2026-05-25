全台4月手機逢Q2淡季銷量小減4% 三星進榜狂奪9席反超蘋果

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-25 17:29

根據全台實體通路暨傑昇通信門市銷售資料彙整顯示，四月份全台智慧型手機總銷量約 40.2 台，對比上月的 41.8 萬台稍減 4%。進一步觀察本月前二十名熱銷單機，三星以九席的傲人成績反超蘋果 iPhone，成為進榜數的最大贏家；全台最熱銷的單機仍由蘋果 iPhone 17（256GB）蟬聯冠軍，而安卓陣營的頂峰則首度迎來洗牌，改由主打親民價格的三星 Galaxy A17（6GB/128GB）拔得頭籌，成為本月傲視非蘋群雄的銷量擔當。

全台4月手機逢Q2淡季銷量小減4% 三星狂奪9席反超蘋果。(圖：傑昇通信提供)

‌



全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信表示，雖然蘋果 iPhone 17 系列依舊穩坐全台熱銷前三強，但品牌整體買氣已不可避免地出現放緩跡象。排行榜內部的數據消長透露出有趣的轉變，過去幾個月因供應鏈緊繃而缺貨的 iPhone 17（512GB），在本月因貨況大舉回補，帶動其單機銷量顯著提升 17%。

相反地，位於價格金字塔頂端的 iPhone 17 Pro Max（512GB）卻出現 20% 的衰退，顯見頂規旗艦的剛需在第一季全面飽和，當高通膨壓抑非必要換機衝動，旗艦機的銷量便會迅速回落基本面。

三星本月入榜席次擴張至九席，全面覆蓋入門至旗艦價位帶，最耀眼的戰果即是 Galaxy A17（6GB/128GB）。傑昇通信指出，透過系統商加大對低資費方案的精準補貼，因此單機銷量一舉超越自家的中階主力 Galaxy A56 與新機 A57，名次暴衝至全台熱銷第四名，重塑安卓平價機款的銷售標竿。

再來看旗艦機市場，Galaxy S26 Ultra（12GB/512GB）的名次微幅退至第八名，但銷量依然穩健守在前十名內，成為全台最賣非蘋旗艦機皇。

本月熱銷榜單迎來多達五款新進榜機型，絕大多數席次被三星所盤據，包含空降第十二名的 Galaxy A57（12GB/256GB）、第十八名的 Galaxy A07（4GB/128GB）以及 Galaxy S26 Ultra（12GB/256GB）。

傑昇通信發現，新進榜的 Galaxy S26 Ultra（12GB/256GB）順利攻下第十九名，意味三星旗艦銷售主力正由預購「小升大」512GB 規格，自然轉移至主流 256GB 容量，換機買氣依舊處於高檔；同時，稱霸長尾市場多時的前代機王 Galaxy S25 Ultra（12GB/256GB）在本月熱銷榜中完全消失，市場貨況見底，去化接近全面完成，產品生命週期完美交棒。

甫上市的三星 Galaxy A57（12GB/256GB）雖取得第十二名的不俗開局，但整體換機動能卻不如過往，銷量甚至落後前代機型 Galaxy A56 兩容量版本。傑昇通信坦言，Galaxy A57 的定價因應全球半導體與記憶體成本飆升，出現 7% 的明顯漲幅，這讓價格敏銳的中階消費者產生排擠，寧可將目光轉向價格已處於甜蜜點優勢的前代機型。

本月 Galaxy A56 兩規格尚在前十名，然單機銷量平均月減逾兩成，當舊機因成本優勢加速去化、新機因定價上揚導致接棒承壓的奇特交替現象，其實也是目前品牌及通路端的營運考驗。

在三月發表的 Google Pixel 10a（8GB/128GB），本月銷量以高達 1.8 倍爆炸性成長，空降第十五名，創下品牌在台灣實體通路最佳初登板紀錄。傑昇通信認為，除了硬體規格及通路的價格讓利，Google 與系統商的策略性排他合作，成功將原本屬於科技愛好者的分眾機款，推向廣大的小資族群與合約到期的系統轉換用戶，後續在五月與六月的爆發力相當值得期待。