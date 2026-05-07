油價漲影響浮現 台灣4月CPI年增率升至1.74% 仍連12個月低於通膨警戒線
鉅亨網記者王莞甯 台北
主計總處今 (7) 日公布台灣 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.74%，較 3 月的 1.2% 明顯放大，反映國際油價大漲，但 CPI 仍是連 12 個月低於 2% 通膨警戒線，主計總處指出，國內物價情勢尚屬平穩，前 4 月 CPI 年增率 1.35%。
主計總處統計，4 月外食費漲勢延續，且房租、家庭管理費用、電費、燃氣等居住類物價上揚，以及油料費、火車票與機票等運輸費、交通工具零件及維修費等費用調升，惟水果、交通工具及通訊設備等價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 2.22%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 1.91%。
金飾及珠寶、油價和瓦斯漲逾 10%
就 368 項查價項目來看，價格上漲者以金飾及珠寶漲 31.22% 最多、甘藍菜 (高麗菜) 漲 21.49%、95 無鉛汽油漲 13.82%、桶裝瓦斯漲 10.61%、火車票漲 9.21%、汽車保養及修理漲 5.92%、家庭用電漲 5.78%、電腦漲 5.44%、國內旅遊團費漲 5.40%、住宅管理費漲 4.73%、診所掛號費漲 4.45% 等。
七大類中，以交通及通訊類漲 2.66% 最多，主因國際油價仍居高檔，油料費上漲 13.60%，火車票、機票、交通工具零件和維修費分別上漲 9.21%、5.28%、4.63%，惟交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌 2.83%，抵銷部分漲幅。
其次為雜項類漲 2.48%，主因國際金價續處高檔，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 12.78%，加上理容服務費上漲 1.97%。
教養娛樂類漲 2.44%，反映電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具上漲 6.66%，以及娛樂服務上漲 2.61%。
居住類漲 2.06%，則因房租漲 1.86%，且燃氣、電費及家庭管理費用各漲 7.53%、5.78% 和 4.55%。
醫藥保健類漲 1.03%，主因部分醫療院所調升掛號費及病房自付費，醫療費用上漲 1.42%，以及醫療保健器材上漲 1.38%。
食物類漲 0.58%，反映水產品、肉類和外食費分別上漲 3.42%、3.07%、2.88%，惟水果價格下跌 18.15%，抵銷部分漲幅。
前 4 月平均 CPI 年增 1.35%，其中商品類漲 0.40%，服務類漲 2.24%；若扣除蔬菜水果，漲 1.91%；核心 CPI 漲 1.92%。
觀察主要國家最新 CPI，美國漲 3.3%，歐元區漲 2.6%，南韓漲 2.2%，新加坡漲 1.8%，香港漲 1.7%，日本漲 1.5%，中國漲 1.0%。
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