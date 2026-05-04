鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-04 17:30

土耳其國家統計局周一 (4 日) 公布，受伊朗戰爭引發的連鎖反應影響，土耳其 4 月份年度通膨率攀升至 32.4%，漲幅顯著超越市場預期。隨著中東衝突導致物價持續震盪，土耳其經濟正面臨嚴峻的挑戰。

中東局勢動盪推升土耳其通膨 4月CPI漲幅32.4%遠超預期(圖:shutterstock)

根據官方數據，土耳其 4 月份的物價年率增長從 3 月的 30.9% 加速至 32.4%，高於媒體調查所預期的 31.3%。在月增率方面，4 月份單月通膨率從上個月的 1.94% 激增至 4.2%，同樣大幅高於分析師先前預測的 3.3%。

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土耳其政策制定者先前已針對 4 月及 5 月的物價壓力向投資者發出預警。由總裁卡拉漢 (Fatih Karahan) 領導的土耳其中央銀行指出，中東衝突帶來的地緣政治不確定性以及能源價格波動，是推升通膨的主要誘因。為應對此局勢，央行在上個月的會議中連續第二次決定不降息。

雖然土耳其目前的主要政策利率維持在 37%，但自戰爭爆發以來，央行實際上一直保持著緊縮傾向。為了有效控制市場流動性，央行目前主要利用成本較高、達 40% 的隔夜利率為貸款機構提供資金。

隨著通膨形勢惡化，市場分析師紛紛上調預測。彭博經濟研究的 Selva Bahar Baziki 已將土耳其年底通膨預期提高至 28.5%，這比戰爭爆發前的估計值高出約 5 個百分點。相較之下，中央銀行目前設定的正式通膨目標仍維持在 16%。