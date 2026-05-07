鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-07 17:33

AI 浪潮席捲全球產業，但「真正落地」仍是多數企業面臨的挑戰，作為今 (2026) 年 COMPUTEX(台北國際電腦展) 活動中最具創新活力的展會，InnoVEX 2026 即將於下 (6) 月 2-5 日在南港展覽館 2 館登場。外貿協會今 (7) 日表示，今年來自 22 國、近 500 家新創團隊，規模較去 (2025) 年成長 11% 創歷年新高，以「AI Together」為主題，不僅是展覽，更是 AI 技術從實驗室走向產線、從概念走向商業的關鍵現場。

貿協表示，本屆 InnoVEX 不僅在規模上突破歷年紀錄，更進一步強化國際鏈結與技術聚焦，匯聚來自法、日、韓、泰、澳洲、以色列、加拿大、義大利及捷克等 9 大國家館，打造高度國際化的新創交流平台。展覽內容緊扣當前產業脈動，聚焦「AI 與運算」、「機器人與智慧移動」以及「次世代科技 」三大領域，完整呈現未來產業的技術佈局。

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貿協強調，本屆論壇以「AI 實業落地」為主軸，邀的每位講者都帶著實戰經驗上台：法國法蘭西島大區議會主席 Valérie Pécresse 將親率半導體與量子運算團隊，剖析歐洲正在建構的 AI 基礎設施藍圖，這不只是政策宣示，更攸關台灣科技業的潛在合作機會；日本 Everidge 與 Japan Bizcrew 則帶來高精密軟硬整合的第一手案例，說明製造業如何真正導入 AI。

開源生態同樣是這場論壇的核心議題—Apache Software 與 Linux 基金會高層將現身解碼開源如何轉化為可持續的商業模式；Canva 與 LinkedIn 的專家則從創意產業與 B2B 市場切入，示範 AI 如何重塑實際的工作流程與數據策略。

此外，貿協指出，展期間最受矚目的 InnoVEX Pitch Contest 新創競賽，本屆全面升級獎勵機制，除提供總額 6 萬美元、單一團隊最高 3 萬美元獎金支持外，更致力於極大化團隊國際聲量，參賽團隊不僅能直接面對國際投資人進行精準媒合，並透過大會平台獲得全球媒體曝光，為後續融資與品牌推廣奠定堅實基礎。優勝團隊更有機會與大企業直接對話、進入全球供應鏈並進駐頂尖加速器，是新創加速商業落地的最佳跳板。