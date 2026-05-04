COMPUTEX、機器狗及業績亮眼加持 達明亮燈攻上漲停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-04 14:24

台股今 (4) 日延續上 (4) 月強勁漲幅，題材百花齊放，其中廣達 (2382-TW) 孫公司機器人股達明 (4585-TW) 受惠系統業務隨半導體業發酵，第 1 季獲利創單季新高，加上今 (2026) 年 6 月 COMPUTEX(台北電腦展) 今年首度開增機器人專題館及國防部已規劃導入機器狗，激勵達明開高走高，早早亮燈攻上漲停板。

COMPUTEX、機器狗及業績亮眼加持，達明盤中亮燈攻上漲停板。(鉅亨網資料照)

台股今日開高走高，盤中在電子權值股、AI、機器人相關題材帶動下，一度飆漲近 1,800 點，指數飆至 40,730 點，除了刷新天價、也創史上盤中最高漲點。

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達明上周公布今年度首季財報，受惠於系統整合業務在半導體、電子產業貢獻亮眼，單季稅後純益 6,777 萬元，不僅創單季新高、季增 7.94%、年增 3.03%，獲利年月雙增，EPS 為 0.65 元。

法人指出，達明隨著終端客戶對機器手臂的接受度提升，導入決策逐步加速，預期公司今年整體需求仍將穩健成長，集團近年也積極強化直接客戶與系統整合 (DA+SI) 模式，除了直接參與專案的做法相較透過經銷或品牌通路銷售，多項 POC(產品概念) 已進入後期驗證階段，預期今年開始對營收產生實質貢獻。