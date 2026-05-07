台股闖關4萬2 外資連4買一路護送 加碼464億元掃貨面板三虎近23萬張

台股今 (7) 日盤中突破 4 萬 2 千點大關，收盤上漲 794.93 點或 1.9%，來到 41933.78 點，續創歷史收盤新高，外資再買 464 億元，本周已連 4 買共 1924 億元，其中，大買面板三虎共近 23 萬張。