台股闖關4萬2 外資連4買一路護送 加碼464億元掃貨面板三虎近23萬張
鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (7) 日盤中突破 4 萬 2 千點大關，收盤上漲 794.93 點或 1.9%，來到 41933.78 點，續創歷史收盤新高，外資再買 464 億元，本周已連 4 買共 1924 億元，其中，大買面板三虎共近 23 萬張。
外資今日買超群創 18.68 萬張最多，也買超彩晶 2.49 萬張、友達 1.78 萬張，另有華邦電 3.46 萬張、力積電 3.22 萬張、鴻海 2.20 萬張等電子指標，傳產則有華新 2.10 萬張、大成鋼 1.80 萬張、金融股以台新新光金 3.99 萬張、第一金 2.77 萬張、凱基金 2.43 萬張、中信金 2.22 萬張等較多。
ETF 方面，外資大買主動統一台股增長 (00981A) 8.81 萬張、群益台灣精選高息 (00919) 5.68 萬張、主動群益科技創新 (00992A) 4.82 萬張、元大高股息 (0056) 4.04 萬張、元大台灣價值高息 (00940) 3.18 萬張、復華台灣科技優息 (00929) 3.11 萬張、凱基台灣 TOP50 (009816) 2.42 萬張等。
外資今日賣超旺宏 3.37 萬張居冠，以及聯電 2.52 萬張、南亞 2.03 萬張、主動統一全球創新 (00988A) 1.96 萬張、主動野村臺灣高息 (00999A) 1.32 萬張、臺企銀 1.28 萬張、主動群益美國增長 (00997A) 1.23 萬張、南茂 1.13 萬張、元大滬深 300 正 2 (00637L) 1.02 萬張等。
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