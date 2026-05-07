鉅亨網新聞中心
隨著人工智慧 (AI) 熱潮再度席捲市場，美國科技巨頭自上月以來股價顯著回升。由輝達 (NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 及特斯拉 (TSLA-US) 組成的「科技七巨頭」(Magnificent Seven)，其總市值目前已突破 23 兆美元大關。
在這一波增長中，輝達表現最為強勁，成為全球唯一一家市值超過 5 兆美元的公司 (約 5.05 兆美元)。緊隨其後的是 Alphabet，市值約為 4.82 兆美元；蘋果公司市值也重新站回 4 兆美元之上。
AI 熱潮初期一度稱王的微軟，目前市值為 3.75 兆美元，與前三名的差距超過 1 兆美元。亞馬遜市值為 2.95 兆美元，距離 3 兆美元僅一步之遙，Meta 市值約為 1.55 兆美元，特斯拉市值約為 1.49 兆美元。
這七家公司的合計市值目前已佔標普 500 指數總市值的三分之一以上，顯見其對整體美股市場的宰制力。
儘管股價表現亮眼，但來源數據指出，科技股目前的估值已處於高位。科技板塊的平均本益比 (P/E) 目前接近 37 倍，遠高於標普 500 指數 26 倍的平均水準。部分個股的估值更為驚人，例如特斯拉的本益比高達 360 倍。
分析師稱，雖然七巨頭中仍有估值相對合理的標的，但整體而言，科技股目前普遍顯得昂貴。如果擔心風險，可考慮多元布局，如小型成長股或強調股利發放的 ETF。
下一篇