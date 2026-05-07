鉅亨網新聞中心 2026-05-07 15:00

在這一波增長中，輝達表現最為強勁，成為全球唯一一家市值超過 5 兆美元的公司 (約 5.05 兆美元)。緊隨其後的是 Alphabet，市值約為 4.82 兆美元；蘋果公司市值也重新站回 4 兆美元之上。

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AI 熱潮初期一度稱王的微軟，目前市值為 3.75 兆美元，與前三名的差距超過 1 兆美元。亞馬遜市值為 2.95 兆美元，距離 3 兆美元僅一步之遙，Meta 市值約為 1.55 兆美元，特斯拉市值約為 1.49 兆美元。

這七家公司的合計市值目前已佔標普 500 指數總市值的三分之一以上，顯見其對整體美股市場的宰制力。

儘管股價表現亮眼，但來源數據指出，科技股目前的估值已處於高位。科技板塊的平均本益比 (P/E) 目前接近 37 倍，遠高於標普 500 指數 26 倍的平均水準。部分個股的估值更為驚人，例如特斯拉的本益比高達 360 倍。