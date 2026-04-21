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美股七巨頭市值回歸4兆美元 本益比「甜蜜點」點燃防禦性買盤

鉅亨網新聞中心

美股大型科技股強勢回歸。根據最新市場分析，自 2026 年 3 月底市場觸底以來，科技類股從表現墊底躍升為領頭羊，其中最受矚目的「科技七巨頭」（Magnificent Seven）在短短數週內，市值總計回升約 4 兆美元，展現出極其迅速的逆轉趨勢，並成為推動大盤上漲的核心動力。

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美股七巨頭市值回歸4兆美元 本益比「甜蜜點」點燃防禦性買盤。(圖:shutterstock)

此次反彈由輝達 (NVDA-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 、微軟 (MSFT-US) 、博通 (AVGO-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 、Meta(META-US) 及蘋果 (AAPL-US) 等企業領軍。以微軟為例，該股在經歷去年的大幅修正後，近期展現了強勁的追趕動力。


富國銀行策略分析指出，過去半年的市場經驗證明，標普 500 指數的漲幅有超過一半來自這 7 家頂尖科技公司，顯示出若缺乏「超大規模」企業的支撐，大盤將難以延續漲勢。

儘管中東地緣政治風險與通膨壓力依然存在，但投資人對科技巨頭的熱情已戰勝了不安。華爾街分析師認為，此次回升在很大程度上源於估值的吸引力。在排除特定高倍數個股後，7 巨頭的平均預期本益比，已從去年的高峰回落至約 24 倍，與大盤估值差距顯著縮小。

同時，市場對人工智慧（AI）龐大資本支出，能否轉化為獲利的疑慮正逐漸消退。隨著 Anthropic 等 AI 新創公司的突破，以及部分企業透過 AI 提升營運效率，投資人開始相信 AI 的投資報酬，將在未來幾年內具體兌現。

展望未來，華爾街對科技巨頭的獲利成長保持樂觀預期。數據顯示，這 7 家公司的利潤成長率預計將在 2027 年進一步擴大，顯著優於標普 500 指數的其他成分股。

分析師指出，這些公司不僅擁有強大的現金流與獲利能力，更在市場不確定性中扮演了「防禦性板塊」的角色。即使在 AI 紅利尚未完全反映在財務報表前，其主導地位與修正後的合理股價，已使其成為當前尋求反彈機會的投資首選。


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亞馬遜248.28-0.91%
微軟418.07-1.12%
博通399.63-1.70%
Alphabet公司(A)337.42-1.25%
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