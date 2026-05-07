鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-07 09:48

台股市場熱度發燙，且在川普拋出與伊朗達成協議的可能性，引導美股大漲收盤的效應擴大，台股大盤今 (7) 日早盤開盤大漲逾 900 點一度站 4 上 萬 2000 點，台積電 (2330-TW) 也以 2345 元創新高，大盤最高達 42131.81 點新高。電子股占大盤成交比重一度達 86.69%。盤中被動元件成為主流股。

〈台股開盤〉買氣愈燒愈旺 漲逾900點衝過4萬2 台積電、台達電改寫新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

資深證券分析師簡伯儀指出， 台股在 AI 個股營收表現佳，加上美股表現出色，將激勵台股維持高檔振盪走勢不變。

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台股今天早盤集中市場加權股價指數以 41259.96 點開出，最高 42131.81 點，最低 41259.96 點，預估全場成交值 1.37 兆元。

投資策略上，統一證券指出 ，Google 拿下 2,000 億美元算力大單，以及馬斯克 Terafab 最高 1,190 億美元的投資計畫，確立了 AI 與半導體族群的長線紅利。川普拋出與伊朗達成協議的可能性，以及即將到來的訪中之旅，有助於緩解地緣政治風險；美國 ADP 就業數據強勁則顯示美股基本面強韌。預估台股指數震盪盤堅、續創新高。

但外資期貨布下逾 5 萬口空單，且季線正乖離來到歷史高位，短線容易出現震盪波動。操作上建議布局績優題材股，追蹤族群：台積電及先進製程 / 封裝、高速傳輸 (含光傳輸)、載板與 PCB、電源管理、滑軌機箱及連接器、軍工航太、特用化學及高殖利率概念等族群。

今晨收盤的美股指數上，市場樂觀押注美國與伊朗接近達成和平協議，加上 AI 熱潮持續延燒，帶動科技與半導體類股強勢噴發，道瓊工業指數上漲 612.34 點，或 1.24%，報 49,910.59 點。那斯達克指數上漲 512.82 點，或 2.03%，報 25,838.94 點。S&P 500 指數上漲 105.90 點，或 1.46%，報 7,365.12 點。費城半導體指數上漲 492.18 點，或 4.48%，報 11,472.76 點。NYSE FANG+ 指數上漲 255.93 點，或 1.54%，報 16,912.41 點。