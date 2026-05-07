鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-07 12:30

雲端運算巨頭甲骨文 (ORCL-US) 因大型 AI 客戶長約與數據中心建設潮，帶動雲端收入與未來訂單能見度提升，近期股價飆漲。光通訊股聯鈞 (3450-TW) 受惠於甲骨文 AOC 的主力供應商，今 (7) 日股價開低走高，盤中在大單持續敲進下，股價強勢拉抬，盤中亮燈衝上漲停價 377.5 元，也創下波段新高。

甲骨文近期仍受惠 AI 基礎設施與雲端算力需求之持續增加，市場關注甲骨文將繼續受惠大型 AI 客戶長約與數據中心建設潮，帶動雲端收入與未來訂單能見度提升，聯鈞因直接供貨甲骨文光通訊模組出貨，後續對訂單業績持續有利多空間。

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法人表示，甲骨文 AI 算力中心已大量採用高速規格光通訊模組，去 (2025) 年已開始積極導入 800G 光通訊方案，聯鈞在 2024 年起成為甲骨文 AOC 模組主力供應商，負責提供 800G 相關產品，預估今 (2026) 年仍有望持續放量出貨，甲骨文在獲得 OpenAI 3000 億美元 5 年大單後，也對光通訊元件需求激增，聯鈞有望持續受惠。