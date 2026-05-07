鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-07 14:40

iPhone 手機製造商蘋果近期在資本市場與產業佈局上動作頻頻，股價週三 (6 日) 上漲 1.17% 至每股 287.51 美元，為歷史最高收盤價，這也是自 2025 年 12 月以來首次刷新紀錄，顯示市場情緒明顯改善。

蘋果股價上漲關鍵因素包括該公司上週五 (1 日) 公佈優於預期的 2025 財年第二季業績，以及給出強勁的 6 月為止一季財測數字，當日大漲 3.2%。

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此外，蘋果 4 月 21 日宣布現任執行長庫克將於 9 月卸任，由硬體工程高級副總裁特納斯接任，市場普遍認為這反映出投資人對新領導層前景的信心。

不過，儘管股價創高，蘋果仍須在接下來幾週證明其在 AI 戰略的競爭力，特別是 AI 版 Siri 及 Apple Intelligence 的進展，華爾街與消費者正密切關注具備 AI 能力的 Siri 聊天機器人何時推出，蘋果此前僅承諾更個人化的 Siri 功能將於今年推出。

目前，市場焦點已轉向下月 8 日登場的蘋果全球開發者大會 (WWDC)，該活動一直是發布軟體與開發者生態更新的重要平台，分析師認為這有望幫助蘋果改變市場對其 AI 落後的敘事。

營運面上，隨著科技巨頭在 AI 領域的軍備競賽加劇，蘋果也開始加大研發力道，研發投入佔比突破 10%，為至少 30 年來首見。

根據上週公佈的財報，蘋果 2026 財年第二財季營收年增 17%，創 2021 年來最大增幅紀錄，研發支出成長更為迅猛，年增近 34%，增速約為營收的兩倍。

在截至 3 月一季中，蘋果研發支出佔營收比重達 10.3%，高於上一季的 7.6% 及去年同期的 9%。

自 2022 年底 ChatGPT 引發 AI 熱潮以來，蘋果在 AI 支出上始終較為謹慎，力道明顯低於谷歌、微軟、亞馬遜和 Meta 等超大規模雲端服務商。

Deepwater 資產管理合夥人 Gene Munster 表示，蘋果的投入正使其更接近「超大規模雲端廠商」，這些同業本季研發支出平均年增率 29%。

他認為，在 AI 研發方面，蘋果正在追趕其他科技巨頭，這表明蘋果對新 AI 產品產生了緊迫感」。

庫克在財報電話會議上直言，「我們顯然在加大投入，研發投入增長速度快於公司整體」，並稱正投資於產品和服務。

伯恩斯坦分析師也指出，蘋果正積極把握 AI 機會，且已確認將在今年底更新 Siri 和 Apple Intelligence。

美銀預估，蘋果的研發佔比將在第三財季繼續維持 10% 以上，隨後略有回落，摩根士丹利模型亦顯示，蘋果 2026 財年研發支出將大幅上升。

儘管研發投入大增，但與其他科技巨頭相比，蘋果在資本開支方面仍明顯落後，谷歌、微軟、亞馬遜和 Meta 今年合計打算投入最高 7250 億美元，而蘋果過去兩季資本開支僅 43 億美元，低於去年同期的 60 億美元。

在 AI 方面，蘋果高度依賴谷歌，今年 1 月宣布將使用谷歌 Gemini 技術為其 AI 功能提供支持。

蘋果財務長 Kevan Parekh 暗示投資策略可能改變，並稱蘋果不再以「淨現金中性」為目標，將獨立評估現金和債務狀況。

業界觀察人士認為，更強勁的業績指引、研發投入上升及現金策略變化的組合，讓人有「事情正在醞釀」之感，但蘋果一貫保持神祕，今年會有新 Siri，但聽起來還有更多未公開計劃。