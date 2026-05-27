鉅亨網編譯許家華 2026-05-28 05:50

受到市場持續關注美伊和平協議談判進展，以及荷姆茲海峽可能逐步恢復通航影響，國際油價週三 (27 日) 重挫逾 5%，回吐前一日因中東局勢升溫帶來的大部分漲幅。市場人士認為，若全球最重要能源航道之一的荷姆茲海峽重新開放，先前因戰事累積的供應風險溢價將進一步消退。

倫敦布蘭特原油期貨下跌 5.29 美元，跌幅 5.31%，收在每桶 94.29 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 下跌 5.21 美元，跌幅 5.55%，收在每桶 88.68 美元，兩大指標油價盤中一度觸及一個月低點。

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近期油市劇烈波動，主要圍繞美國與伊朗之間的和平談判，以及荷姆茲海峽能否恢復正常航運。美國國務卿 Marco Rubio 表示，與伊朗的談判已取得部分進展，但 Donald Trump 強調，美伊雙方仍存在若干重大分歧需要解決。伊朗媒體與半官方通訊社也指出，部分核心問題尚未取得共識。

稍早伊朗國營電視曾報導，美伊已接近達成一項框架協議，內容包括在一個月內恢復荷姆茲海峽航運、解除美軍對伊朗船舶的海上封鎖，以及美軍撤離伊朗周邊海域。不過華府隨後否認相關說法，稱並不存在正式框架協議。

根據伊朗媒體說法，未來荷姆茲海峽的船舶交通將由伊朗與阿曼共同管理，但美方已表態反對任何形式的「通行費制度」，並強調該水道屬於國際航道。

儘管正式協議尚未敲定，但市場已開始觀察到航運活動略有恢復。航運數據顯示，中國遠洋運輸集團旗下油輪已開始穿越荷姆茲海峽，過去一天也有兩艘原油油輪通過這處全球能源咽喉。分析師認為，船運恢復跡象強化市場對航道逐步重啟的預期。

能源顧問公司 Liquidity Energy 董事 Mark Schaefer 指出，航運活動增加意味全球能源供應鏈有機會恢復正常，也降低短期供應中斷風險。他認為，市場先前對全球原油供應極度緊張的預期，正在逐步鬆動。

BOK Financial 交易部資深副總裁 Dennis Kissler 則表示，伊朗軍方近期釋出「重返戰爭可能性不高」的訊號，使許多交易員相信和平協議正在逼近，因此原油市場開始移除先前因戰事帶來的高額風險溢價。

荷姆茲海峽是全球最重要石油運輸通道之一，承載全球約 20% 的石油海運量。國際能源總署 (IEA) 估計，伊朗實質封鎖荷姆茲海峽後，已有超過每日 1400 萬桶中東原油供應被迫離開市場，成為近期油價暴漲的重要原因。

不過和平進展仍相當脆弱。美軍近日再度對伊朗發動空襲，以色列也加強對黎巴嫩的轟炸，使市場擔憂區域局勢可能再度惡化。此前市場一度樂觀認為，美伊可望在近期達成停火與航道重啟協議，但連串軍事行動再度削弱投資人信心。

市場近期對相關消息高度敏感，油價幾乎隨著談判進展與軍事消息大幅震盪。上週因市場質疑談判能否突破，布蘭特原油一度重新站回每桶 105 美元附近；而本月稍早傳出停火與船舶恢復通行後，油價又曾單日重挫 4%。

除了供給面變化，需求降溫訊號也開始浮現。知情人士透露，印度兩大航空公司已大幅削減 6 月至 7 月的國內航班計畫，顯示高油價與區域不穩定正開始壓抑旅運需求。