全球聰明錢瘋搶「私募七俠」 AI與太空成資本新黑洞 未上市卻吸走全球4兆美元

鉅亨網新聞中心 2026-05-07 10:00

當市場仍聚焦蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、輝達 (NVDA-US) 等「科技七雄」之際，全球私募市場正掀起另一場更劇烈的資本集中潮。根據 Forge Global 與 StepStone 最新追蹤數據，全球「聰明錢」正瘋狂湧向 7 家超級未上市企業，合計占全美獨角獸總估值高達 43%，並在短短兩年內創造遠超公開市場的驚人回報。

（圖：REUTERS/TPG）

數據顯示，截至 2026 年，全球私募市場累積超過 4 兆美元「乾粉資金（Dry Powder）」，但整體交易數量卻持續低迷，資金高度集中於少數頂級標的。市場稱這 7 家公司為私募市場版的「神奇七俠」，包括 OpenAI、SpaceX、Anthropic、xAI、Databricks、Stripe 以及 Anduril。

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其中，OpenAI 最新估值已上看 5000 億美元，憑藉 ChatGPT 用戶數與企業級 AI 服務收入爆發式成長，成為生成式 AI 熱潮核心。SpaceX 估值則逼近 4000 億美元，除掌握全球超過 50% 的商業火箭發射市場外，Starlink 星鏈業務也逐步轉為穩定現金流來源。

由前 OpenAI 團隊創立、主打 AI 安全性的 Anthropic，目前估值約 1770 億美元，累積融資金額超過 240 億美元，在監管與企業合規需求快速升溫下，大舉搶占企業級市場。

馬斯克旗下 xAI 估值已達 1130 億美元，市場看好其結合特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 數據、生態與算力資源後，能在大型 AI 模型競賽中快速擴張。

Databricks 估值突破 1000 億美元，其 Lakehouse 資料架構已成為超過 1.5 萬家企業建置 AI 資料層的重要基礎設施。金融科技公司 Stripe 估值則達 915 億美元，每年支付交易處理規模高達 1.4 兆美元，被市場稱為全球數位商業背後的「隱形印鈔機」。

而國防科技公司 Anduril 估值達 305 億美元，則代表矽谷 AI 與軍工產業深度融合的新趨勢。該公司近年持續取得美國國防部大型無人系統與 AI 自主武器訂單。

StepStone 數據顯示，若投資人在 2023 年下半年等權重投資這 7 家公司，截至 2026 年春季，帳面回報率已超過 160%。相較之下，同期公開市場「科技七雄」平均回報率僅約 22%，大量普通私募基金的 IRR（內部報酬率）甚至滑落至個位數。

市場人士指出，資金、人才與 AI 算力正以「黑洞式吸力」向這 7 家公司集中，而背後原因，與全球資本市場結構性變化密切相關。

首先是「長期不上市」的新趨勢。過去像 Stripe 或 Databricks 這類規模企業，早已選擇 IPO，但如今獨角獸從成立到上市的中位時間已超過 10 年。市場認為，公開市場對企業季度獲利與成長要求過於嚴苛，使大量科技公司更傾向留在私募市場募資。

另一方面，AI 產業已逐漸演變為「重資產基礎建設競賽」。OpenAI、Anthropic 與 xAI 等企業訓練下一代大型模型，往往需要數十億美元算力與資料中心投資，已超出傳統創投基金可承受範圍。

目前真正的大型金主，已從矽谷 VC 轉變為科技巨頭與中東主權基金。微軟大舉投資 OpenAI，亞馬遜 (AMZN-US) 與 Alphabet (GOOGL-US) 則分別支持 Anthropic，背後同時綁定 Azure、AWS 與 Google Cloud 等雲端服務生態。

市場分析認為，這種模式已不再是傳統創投，而更像大型科技基建專案融資，資本規模本身反而成為最強護城河。

此外，大型創投機構也面臨強烈 FOMO（錯失恐懼）壓力。包括紅杉資本、Andreessen Horowitz（a16z）與 Thrive Capital 等大型 GP，為了向退休基金、大學捐贈基金等 LP 募資，幾乎都必須在投資組合中納入這些 AI 與太空明星公司。

市場因此形成資本高度集中循環，大型 Mega Fund 往往將 30% 甚至過半資金押注少數明星企業，「不投怕錯過，投錯則可歸咎於市場周期」，成為當前 VC 產業主流心態。

但在驚人估值與回報背後，市場也開始擔憂三大系統性風險。

首先是 AI 產業的「資本循環風險」。微軟、亞馬遜與 Alphabet 等企業對 OpenAI 與 Anthropic 的大筆投資，部分其實是以 Azure、AWS 等雲端算力代金券形式提供，而非純現金。

AI 公司利用這些算力訓練模型後，科技巨頭可同步認列龐大雲端收入並推升自身股價，而 AI 公司則憑藉巨頭背書持續拉高估值，形成公開市場與私募市場互相推升的閉環。

市場擔憂，一旦 AI 商業化收益無法覆蓋龐大算力與資料中心折舊成本，這套資本循環機制恐迅速失衡，導致一二級市場同步重估。

第二項風險則是私募市場估值流動性問題。由於未上市公司估值通常來自少數股權交易，例如僅用 10 億美元購入 0.2% 股權，就可能將整家公司估值推升至數千億美元。

然而，多數早期投資人實際上難以大量出售持股變現。若市場情緒轉弱，在 Forge 或 Hiive 等私募股權交易平台上，老股折價可能在短時間內急跌 30% 以上。

第三項風險則是散戶資金開始被引導進入高估值私募市場。包括《金融時報》在內的多家媒體近期警告，部分 Interval Funds 與退休金帳戶，正逐步提高對未上市 AI 與科技獨角獸配置。

市場人士擔憂，當大型機構已享受大部分估值紅利後，後續進場的散戶資金，恐成為高估值市場最後的流動性承接者，類似 2008 年次貸危機中將非流動性風險重新包裝出售的模式。

目前市場對「私募七俠」未來發展，主要存在 3 種情境推演。

第一種是 AI 與太空科技全面爆發，OpenAI、SpaceX 等公司估值突破數兆美元，並於 2027 年前後以超高獲利能力上市，早期投資機構完成新一輪財富重分配。

第二種則是這些公司持續維持未上市狀態，但私募二級市場逐漸成熟，形成類似「影子納斯達克」的新型交易市場，年化報酬率則逐步回歸 15% 左右。

第三種則是最悲觀情境，包括反壟斷監管加強、AI 商業化不如預期，或大型基金槓桿爆倉，引發私募市場估值重挫與流動性踩踏。