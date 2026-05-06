鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-06 21:17

立法院教育與文化委員會今 (6) 日審查國科會今 (115) 年預算總規劃，邀國科會主委吳誠文等相關官員列席備詢。據國科會提供資料，115 年度預算編列 793.67 億元，較去 (114) 年 685 億，增列 108 億元、約 15.8％，主要增列撥充科發基金共 73.5 億元最多，確保台灣在人工智慧、半導體及次世代通訊等關鍵科技領域持續保持全球領先地位。

國科會主委吳誠文表示，近年來全球政經局勢瞬息萬變，各國科技競爭、美國關稅措施及地緣政治風險，對全球產業鏈及科技供應鏈均造成深遠影響。

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同時 AI 與前瞻科技快速興起，推動知識生產與產業運作模式的重大轉變，凸顯科技發展已成為國家安全與經濟競爭力的核心要素，為因應全球挑戰及各界需求，政府必須以前瞻視野積極布局關鍵科技領域，也強化台灣在 AI、半導體、智慧機器人、太空科技及基礎研究等領域的競爭力。

在 AI 布局方面，吳誠文表示，國發會、國科會、經濟部與數發部等部會合力規畫「AI 新十大建設」，國科會主責全民智慧生活圈、量子科技、智慧機器人、主權 AI 及算力等項目，並將跨部會推動 AI 應用落地於交通、醫療等關鍵場域。