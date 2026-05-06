鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-06 18:42

副總統蕭美琴近期受訪時表示，針對在立法院尚未通過的 8 年共 1.25 兆元的國防特別預算卡關，蕭美琴以很多台灣人喜歡在家裡裝鐵窗為例，強調不是因為好看或錢太多要裝，而是在面臨宵小強盜經過，覺得要侵犯我家的難度更高，也強調在當前地緣政治風險下，投資國防是捍衛生命、民主自由與既有生活方式的必要之舉。

蕭美琴受訪時強調，1.25 兆元是以 8 年為期，平均每年約 1,500 多億元台幣，換算台灣 2 千 3 百萬人，每人每年約負擔 6,000 元台幣，而國防預算是一個非常嚴肅而且重要的課題，美方對軍售也有國會監督程序，非隨便買，而在過去台灣前瞻基礎建設特別預算也曾遭強烈反對，如今許多跨縣市建設成果已為民眾所享用。

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蕭美琴說，他以三個面向回應國防預算，第一是我們所面臨的安全環境，以及現在地緣政治國際情勢；第二是面向是國防預算的內容是什麼？該是什麼？為什麼大家要去支持它？第三個面向，為什麼要用特別預算的方式，來支持我們的國防預算。

蕭美琴表示，增加國防預算，其實不僅只有台灣在面對的問題，日、韓甚至北約國家也一樣面對，這幾年國際地緣政治跟安全環境，包含俄羅斯入侵烏克蘭，對威權政府想要擴張的意志不能低估，國防部有特別針對三個面向及七大領域，將與社會和立法院做很多說明。

蕭美琴表示，獲得捍衛國防的軍品其實有很多方法，一個當然就是跟美國買，這是最傳統的做法之一，國防部也提出商購跟委製這兩個方案，除了向美國購買之外，為什麼商購跟委製也是同等重要，其重要性包括現在有很多新興科技，委製也會有資安風險。

蕭美琴強調，若看到國際上有什麼更超前的技術，可以跟他們進行技術的交流跟合作，但在國內生產，對國內的工作機會或是創造更高的工業上，尤其傳統產業領域的參與，也是一些新的機會。包括國內其實有很強大的工業能量，包含工具機、精密機械，我們做引擎、所用的很多零組件，甚至是國際航太工業裡面很多的零組件也都跟台灣的工業息息相關。