Axios：白宮擬簽署一頁式框架協議以終結美伊衝突

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 18:55

據《Axios》報導，白宮相信美國與伊朗正接近達成一項為期一頁的諒解備忘錄 (MOU)，旨在結束這場爆發於今年二月底、已持續近 10 周的中東衝突。這份文件預計將為後續更詳細的核談判奠定框架，華盛頓方面正等待德黑蘭在 48 小時內對多項要點做出回應。

Axios：白宮擬簽署一頁式框架協議以終結衝突(圖:shutterstock)

知情人士透露，潛在協議將要求伊朗承諾暫停核濃縮活動，作為交換，美國將取消制裁並釋放數十億美元的凍結資金。此外，雙方也將解除對荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的限制，恢復這一占全球五分之一石油供應量的戰略要道通行。

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受此進展影響，全球能源價格應聲重挫。布蘭特原油期貨一度下跌超過 8%，跌至每桶 100 美元左右；西德州原油 (WTI) 跌幅更達 9.5%，歐洲天然氣價格也同步驟降。儘管如此，目前的油價仍遠高於開戰前約每桶 70 美元的水準。

美國總統川普對此表示，達成和平協議已取得「巨大進展」。為了展現誠意並應巴基斯坦等調解國的要求，川普宣布暫停執行旨在以武力護航通過海峽的「自由行動」(Project Freedom)。此前，該行動的實施曾引發波斯灣地區多起襲擊事件。

在國際外交方面，巴基斯坦證實雙方正接近達成共識，而伊朗外長阿拉格齊 (Abbas Araghchi) 在中國訪問時則強調，伊朗僅會接受「公平且全面」的協議，並致力於保護其正當權益。報導指出，身為伊朗石油主要買家的中國，可能正試圖說服德黑蘭在下周「川習會」前避免局勢升級。