鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-06 12:40

隨著算力晶片的電力需求大幅提升，繼 GPU 之後，AI 電源成為又一個被大規模採購的關鍵零組件，而 AI 電源上的核心控制晶片 MCU(微控制器)，眼下也成為全球半導體市場上炙手可熱的產品。

中國《界面新聞》報導，目前大量海外 AI 電源及光通信公司，正開始大規模採購中國 MCU 晶片，以應對高速擴張的算力建設和 AI 電源需求。

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AI 電源必須應對如今 GPU 與 NPU 的瞬時大電流、寬動態負載以及高功率密度等嚴苛挑戰，而 MCU 作為 AI 電源的核心控制中樞，肩負著支撐 AI 負載高動態、高功耗供電需求的重任。

這波 AI 電源的劇烈增長直接傳導至 MCU 上游產業鏈，MCU 缺貨浪潮從年初便已顯現端倪。

報導指出，中國國產 MCU 廠商中微半導體於今年 1 月宣布對 MCU 等產品提價 15% 至 50%，國民技術 (300077-CN) 3 月 26 日也向客戶發出價格調整通知，宣布自 4 月 7 日起對部分產品價格上調 15% 至 20%。

國民技術在 AI 服務器電源 MCU 領域實現關鍵突破，今年開始對全球頂級電源管理大廠實現批量供貨，目前電源監控晶片已穩定量產，單價落在 1.5 至 2 美元之間。此外，今年 7 月料將有兩款通信類晶片完成送樣，有望成為該客戶核心國產 MCU 合作夥伴，持續提升配套份額。

一名 MCU 產業鏈核心人士表示，促成此輪 MCU 用量短缺的核心原因有兩個：一是算力建設狂潮導致 AI 服務器出貨量激增，其電源模塊控制晶片需求隨之增加；二是 AI 資料中心對 800G、1.6T 高速光模塊的需求爆發，拉動相關型號持續缺貨。

該人士進一步分析指出，以輝達 GB 系列服務器為例，單台機櫃內有 18 個計算單位，每個計算單位需要 10 餘個電源模塊，每個模塊內置 3 顆 MCU。據此估算，僅電源板一項，單台機櫃的 MCU 用量就超過 500 顆，而每顆價值在 1 至 3 美元不等。

該人士預估，僅以輝達單一品牌 10 萬個機櫃量級估算，其電源 MCU 市場空間就在 4.5 億元人民幱左右，加上谷歌、亞馬遜等其他大客戶，整體預期市場空間超過 10 億元人民幣。

除 AI 伺服器外，光模塊的需求井噴也讓配套 MCU 變得更加供不應求。今年 4 月，中國多家 MCU 廠商發出漲價通知，光通信領域的漲幅普遍在 15% 至 20% 之間，部分特殊規格產品甚至上調 50% 以上，業內估計中國光通信 MCU 的整體價格今年來累計上漲約 40%。

一名光模塊產業人士分析，隨著 AI 集群規模擴張，單顆 GPU 對應的光模塊配比正快速提升，而每個光模塊大約需要 1 至 2 顆 MCU 來控制激光器、管理收發信號等，這進一步放大光模塊 MCU 的需求。

高盛預估，今年全球 800G 光模塊出貨量較 2025 年翻倍，另有行業機構預估 1.6T 光模塊今年出貨量將從百萬隻級別躍升至逾 2000 萬支，MCU 用量將劇增。

在中國國產 MCU 廠商中，兆易創新 (603986-CN) 是入場光模塊最早玩家，其 GD32E501 系列光通信專用 MCU 自 2020 年初量產以來，已在資料中心、雲端伺服器、前傳等領域廣泛應用，並在中低速光模塊存量市場擁有先發與產品成熟度優勢。

國民技術則卡位 1.6T 高速光模塊增量發展周期，今年春節前推出可支援 400G、800G、1.6T 速率的光模塊專用 MCU 產品，形成鮮明技術差異化並強勢切入高端光模塊主控賽道，目前已在中國多家光模塊器件及設備配套廠商推進產品導入。

由於光模塊 MCU 賽道技術門檻高、工況適配標準嚴苛，中國國內企業能切入 800G/1.6T 高端高速光模塊主控領域的廠商十分有限，國民技術也正憑藉自身在國際電源供應鏈的合作管道資源，積極拓展海外市場，布局切入一線國際光模塊廠商供應鏈。

除爆發的需求導致 MCU 缺貨，海外廠商供應問題也加劇缺貨提價趨勢。一方面，算力投資爆發帶動記憶體晶片產能被大規模佔用，晶圓代工廠將資源向高毛利產品傾斜，MCU 所依賴的成熟製程產能遭擠壓；另一方面，AI 資料中心建設催生的光模塊和服務器電源需求，又為 MCU 打開新的增量空間。

上術光模塊業內人士還說，除需求端爆發外，中國國產 MCU 廠商訂單量增長的另一邏輯在於國產替代，德州儀器等海外巨頭技術實力雖強，但中國國內光模塊廠商基於供應鏈安全考量，正主動為關鍵零組件尋找國產備份。