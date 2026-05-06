鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-06 08:43

據美國《CNN》報導，美國防部長赫格塞思 5 日（周二）表示，美國政府認定美伊停火協議依然有效，川普總統無需就繼續戰爭尋求國會授權。

赫格塞思當天在五角大廈召開記者會。他表示，「我方的看法是…… 隨著停火，時鐘就停止了。如果重啟，那將是總統的決定。」

‌



根據 1973 年《戰爭權力法》，美國總統必須在將美軍投入「敵對行動」後 48 小時內通知國會，並解釋行動範圍、理由和持續時間。國會必須在 60 天內授權使用武力，否則總統必須結束軍事行動。

許多立法者認為，川普是 3 月 2 日通知國會，5 月 1 日就是 60 天期限截止日期。

赫格塞思 4 月 30 日曾稱，「我方現在處於停火狀態，我們的理解是，60 天期限暫停或中止。」

赫格塞思 5 日仍堅持，如果川普下令恢復軍事打擊，將進行相關討論。

在談及繼續作戰行動的可能性時，赫格塞思說：「這個選項始終存在，伊朗也知道這一點，這也是為什麼他們在『自由計畫』中的選擇很重要。」