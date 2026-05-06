鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-06 13:40

受美元走軟和油價回落的支撐，金價在周三 (6 日) 亞市一度突破 4650 美元關卡，因中東局勢緩和的跡象緩解了市場對短期通膨的擔憂。

據《investing》顯示報價，截至台北時間 13:29，現貨黃金報 4651.39 美元，日內上漲 2.06%。美元指數跌 0.43%，至 98.07，這使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。

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金價走高之際，中東地緣政治壓力出現轉折。美國總統川普周二 (5 日) 晚間宣布，為提供與伊朗談判的空間，將暫緩旨在開通荷姆茲海峽的「自由計畫」(Project Freedom)。同時，國務卿盧比歐表示針對伊朗的「史詩憤怒」(Epic Fury) 軍事行動已告結束，顯示局勢正由軍事對抗轉向外交斡旋。

消息引發金融市場劇烈波動。原油市場因避險溢價縮減而大幅回落，WTI 原油一度跌破 100 美元心理關口，低見每桶 99.12 美元；布蘭特原油跌至 105.61 美元。油價走跌減輕了能源價格推升通膨的擔憂，進而緩解了利率可能長期維持高檔的壓力。