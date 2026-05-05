鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-06 06:48

〈貴金屬盤後〉中東風險縈繞 金價觸及一個月低點後反彈 (圖:Shutterstock)

黃金現貨上漲 0.8%，報每盎司 4557.56 美元，周一曾觸及 3 月 31 日以來最低。

黃金 6 月期貨上漲 0.8%，報每盎司 4568.50 美元。

‌



American Gold Exchange 市場分析師 Jim Wyckoff 說：「近期拋售後，我們看到了一些逢低買盤，而油價回落也提供了支撐。市場將繼續關注消息面，但焦點可能會稍微轉向經濟數據。」

阿聯表示遭遇伊朗彈道飛彈和無人機的襲擊。美軍前一天試圖強行打開荷姆茲海峽時，與伊朗擦槍走火，但華府表示，脆弱的停火依然有效。

荷姆茲海峽承載了全球大量石油、化肥及其他大宗商品的供應，自 2 月 28 日開戰以來基本上處於關閉狀態，導致全球價格上漲。

油價周二小幅回落，但跌幅有限。能源價格居高不下可能助長通膨，並延後各國央行的寬鬆周期。

雖然黃金傳統上被視為規避通膨和不確定性的工具，但在利率較高時，黃金的吸引力往往會減弱，因為收益率上升會降低黃金這種不孳息、無收益資產的吸引力。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，雖然黃金愈來愈被視為一種對風險敏感的資產，避險需求的影響力有所減弱，但避險需求依然存在。

他說：「規避通膨的需求，加上央行買盤持續，到目前為止有助抑制更大幅度的下跌。」

美國本周將發布就業報告，投資人將檢驗經濟是否仍有足夠韌性，讓聯準會 (Fed) 維持貨幣政策不變，或是疲軟的勞動力市場將重燃降息呼聲。

其他貴金屬交易