鉅亨網新聞中心 2026-05-06 13:36

美國《時代》雜誌（TIME）公布「2026 全球 100 大最具影響力企業」榜單，比亞迪 (002594-CN) 再度入選，不僅自榜單創立以來連續六年上榜，更成為全球汽車產業唯一「全勤」入圍企業。這項紀錄凸顯比亞迪在新能源車市場的全球影響力與領導地位，也反映其在電動車與供應鏈布局上的持續擴張。

在過去六年全球商業環境劇烈變化的背景下，比亞迪不僅維持了強勁的增長勢頭，更展現了卓越的戰略定力。本次入選，評選標準已從單純的銷售數據轉向對全球產業鏈的重塑能力。

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《時代》週刊主編指出，2026 年的榜單核心在於「敘事的力量」，即企業領導者能否清晰表達並持續傳遞一個值得追隨的願景，而比亞迪正是透過持續的技術革新，讓全球市場最終理解並跟隨其綠色交通的願景。

從「中國製造」邁向「中國標準」，比亞迪的影響力源於其硬核技術的全面爆發。隨著第二代刀片電池、閃充技術、天神之眼自動駕駛輔助系統，以及 DM-i、易三方、易四方等尖端技術的相繼落地，比亞迪正重新定義全球新能源汽車的產業標竿。