鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-05 16:20

據《路透》報導，隨著中國國內市場競爭進入白熱化，中國汽車製造商正積極尋求海外增長的突破口。他們正致力於打造屬於自己的「Yaris 時刻」——即效仿豐田汽車 (Toyota) 當年透過在歐洲設計、專為歐洲買家打造的 Yaris 掀背車，從而成功征服當地市場的模式。

中國車企追尋「Yaris 時刻」 藉由在地化設計開拓全球版圖(圖:shutterstock)

過去，中國車企大多僅將國內設計的車款進行微調後出口，但現在已開始轉向從零開始為外國買家重新設計車輛。

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這一轉變背後的主要動力是國內市場的生存壓力。中國國內市場擁有超過 100 家製造商，長期深陷於慘烈的價格戰中，利潤空間極度壓縮。與此同時，海外市場不僅提供成長空間，更具備較高的獲利率；中國車企在歐洲的售價往往能達到國內的兩倍，卻仍能以價格優勢挑戰當地既有品牌。

中國已在 2024 年超越日本，成為全球最大的汽車出口國。各大品牌如比亞迪 (BYD)、奇瑞 (Chery)、長安、上汽 MG 及紅旗等，皆已展開針對特定地區的產品布局：

歐洲市場： 比亞迪將於六月推出專為歐洲設計的 Dolphin G 掀背車。比亞迪高層 Stella Li 指出，掀背車占南歐新車銷量 40% 以上，若沒有合適的車型將失去競爭力。此外，上汽 MG 規劃了 MG2，奇瑞也正在開發專攻歐洲的 Lepas 2 掀背車。

澳洲與墨西哥： 奇瑞及捷途 (Jetour) 則瞄準這些地區對皮卡 (Pickups/Utes) 的需求，奇瑞更計畫在澳洲推出插電式柴油混合動力皮卡。

分析師指出，僅靠價格競爭無法長久，中國車企必須在設計上更貼近當地品味。例如，中國買家平均年齡遠低於歐美，且偏好車內卡拉 OK 等科技配置，但這類功能在西方年長買家眼中並非重點。因此，建立在地研發中心、在歐洲為歐洲人設計汽車，將是下一階段的關鍵。