鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-06 16:30

中國 A 股三大指數 6 日（周三）收盤同步走高，美國政府 5 日表示，川普總統預計下周與中國國家主席習近平會面，台灣可能成為雙方會談重點之一。

上證指數 6 日收報 4,160.17 點，漲 1.17%。深證成指收報 15,459.62 點，漲 2.33%。創業板指收報 3,778.16 點，漲 2.75%。

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川普將於 5 月 14 日至 15 日訪問北京，並與習近平舉行會談。外界關注，雙方是否就台海局勢交換意見，甚至釋出緩和訊號。

美國國務卿盧比歐在白宮記者會中指出，台灣一向是美中高層對話的重要議題，此次會談也不例外。他強調，美中雙方都清楚，維持台灣及印太地區穩定符合彼此共同利益，不樂見任何可能升高緊張情勢的發展。

研究機構布魯金斯學會學者 Patricia M. Kim 說，本次川習會的五大焦點，包括雙邊貿易、台灣、美中關係、全球議題，以及人工智慧。

第一仍是貿易。市場預期雙方可能延長現行貿易休戰安排，包括中國持續出口稀土、擴大採購美國農產品，換取美方部分關稅鬆綁與暫緩出口限制措施。

川普政府也有意推動新的雙邊經濟機制，試圖擴大非敏感產業的合作空間。市場同時關注中國對美投資政策是否出現鬆動，但美國內部對中國資金態度仍分歧，使相關進展充滿不確定性。

台灣仍是北京高度關切的核心。中方可能在會談中尋求美方在政策表述上的調整，例如對「台獨」或兩岸關係的用語變化。儘管這類調整僅屬語言層面，但此類調整可能影響區域戰略預期與盟友信心，市場亦高度關注是否牽動軍售與安全承諾。

在整體戰略層面，北京更可能推動重塑美中關係的論述框架，包括「相互尊重」、「合作共贏」等原則。過去美方對此類表述持保留態度，但川普對外交語言細節相對不拘，外界關注是否為雙方關係帶來新的政策方向。

全球議題方面，伊朗衝突與荷姆茲海峽航運安全預料將列入討論。近期美國已制裁多家中國企業，打擊其與伊朗的經貿往來，顯示政策立場轉趨強硬。市場觀察重點在於中國是否反擊或採取更強勢立場，進一步影響能源與航運市場穩定。