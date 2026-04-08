鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-08 11:19

隱形眼鏡廠望隼 (4771-TW) 受惠終端消費者對美瞳片及功能型鏡片需求強勁，帶動 3 月達營收 3.48 億元，年月雙成長，累計今年第一季營收 10.31 億元，年增逾 2 成，創歷史單季新高紀錄。此外，2 月已取得日本矽水膠證照，第二季量產出貨。

望隼Q1營收10.31億元創高，日本矽水膠Q2量產出貨。(圖：shutterstock)

望隼 3 月營收 3.48 億元，月增 10.61%，年增 18.16%；累計今年第一季營收 10.31 億元，季增 8.41%，年增 27.17%。

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望隼指出，日本及中國客戶訂單持續暢旺，台灣廠及中國廠稼動率仍維持滿載，將持續擴產滿足供不應求的訂單。

望隼進一步表示，2 月已取得日本矽水膠證照，預計第二季開始量產出貨，可望為挹注日本市場；中國市場逐步復甦，客戶推出新品，美瞳片供不應求，訂單持續滿載；台灣市場方面，除子公司積極布局各通路，美瞳片新品也在台灣放量出貨。