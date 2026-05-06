鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-06 10:43

日本介入南海的動作愈發頻繁，日本防衛大臣小泉進次郎 5 月 3 日至 7 日訪問東南亞，期間與印尼簽署防務合作協議，還計劃在菲律賓觀摩美菲「肩並肩」聯合軍演。

日本介入南海，向菲律賓、印尼提供武器。（圖：Shutterstock）

小泉 4 日在印尼雅加達與印尼國防部長夏夫里 · 夏姆蘇丁會晤，雙方簽署防務合作協議。

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小泉訪問印尼之後，將前往菲律賓，日方正與菲方洽談出口「阿武隈」級驅逐艦，有消息稱，該艦可能會無償移交菲方。

此外，小泉還計劃觀摩美菲主導、日本首次實戰參演的「肩並肩」聯合軍演。

就在上個月，日本剛解除長達數十年的致命武器出口禁令，允許向 17 個防務夥伴轉讓武器。

據香港《南華早報》5 日（周二）報導，分析人士表示，小泉此行雖在外交上較低調，但目的卻很明確：讓印尼和菲律賓成為中國在海上行動中更難對付的目標。

日本立命館亞洲太平洋大學教授佐藤洋一郎說：「增強東南亞國家的（軍事）能力，將提高這些國家在海上爭端中對華外交議價能力。」

佐藤表示，日本與中國在釣魚島問題上的摩擦日益頻繁，日本與「志同道合」的東南亞國家抱團的趨勢也在增強。

曾在菲律賓海軍服役的防務研究分析師 V.K. Parada 表示，將「阿武隈」級驅逐艦轉讓給菲律賓的可行性研究去年起就一直在討論。

他提到，菲律賓很可能接收將在本世紀 20 年代末提前退役的日本「蒼龍」級潛艇，「這樣一來，馬尼拉自 2019 年以來因預算限制而擱置的潛艇雄心將得以實現。」