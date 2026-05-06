日本介入南海 向菲律賓、印尼提供武器
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
日本介入南海的動作愈發頻繁，日本防衛大臣小泉進次郎 5 月 3 日至 7 日訪問東南亞，期間與印尼簽署防務合作協議，還計劃在菲律賓觀摩美菲「肩並肩」聯合軍演。
小泉 4 日在印尼雅加達與印尼國防部長夏夫里 · 夏姆蘇丁會晤，雙方簽署防務合作協議。
小泉訪問印尼之後，將前往菲律賓，日方正與菲方洽談出口「阿武隈」級驅逐艦，有消息稱，該艦可能會無償移交菲方。
此外，小泉還計劃觀摩美菲主導、日本首次實戰參演的「肩並肩」聯合軍演。
就在上個月，日本剛解除長達數十年的致命武器出口禁令，允許向 17 個防務夥伴轉讓武器。
據香港《南華早報》5 日（周二）報導，分析人士表示，小泉此行雖在外交上較低調，但目的卻很明確：讓印尼和菲律賓成為中國在海上行動中更難對付的目標。
日本立命館亞洲太平洋大學教授佐藤洋一郎說：「增強東南亞國家的（軍事）能力，將提高這些國家在海上爭端中對華外交議價能力。」
佐藤表示，日本與中國在釣魚島問題上的摩擦日益頻繁，日本與「志同道合」的東南亞國家抱團的趨勢也在增強。
曾在菲律賓海軍服役的防務研究分析師 V.K. Parada 表示，將「阿武隈」級驅逐艦轉讓給菲律賓的可行性研究去年起就一直在討論。
他提到，菲律賓很可能接收將在本世紀 20 年代末提前退役的日本「蒼龍」級潛艇，「這樣一來，馬尼拉自 2019 年以來因預算限制而擱置的潛艇雄心將得以實現。」
Parada 說道，一旦日本國防工業全面轉向出口，三菱重工等日本造船廠可能成為菲律賓軍事現代化的首選供應商。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇