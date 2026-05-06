鉅亨網編譯許家華 2026-05-06 09:30

全球最大戲院業者 AMC Theatres(AMC-US) 周二 (5 日) 盤後宣布進軍即時演唱會市場，與現場娛樂技術公司 Arena One 合作，將演唱會即時轉播至全美戲院，試圖為觀影產業開闢新成長動能。

根據公司說明，此次合作將透過專門打造的舞台與技術系統，將現場演出同步傳輸至戲院大銀幕，並結合空間音效與多機位影像，讓觀眾在戲院中體驗接近現場的演出氛圍。更重要的是，系統可將各地觀眾的聲音即時回傳給表演者，形成雙向互動，打破傳統電影放映的單向模式。

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Arena One 執行長 Peter Hamilton 表示，這套系統並非單純將演唱會搬進戲院，而是重新設計舞台，使其原生適用於電影放映環境，讓藝術家能打造全新的演出形式，而非只是延伸既有巡演。

該計畫已於周二在 AMC 財報會議中正式公布，預計 6 月啟動，首波合作藝人包括 Bebe Rexha、Paris Hilton 與 Maren Morris。屆時全美 89 個市場、超過 300 家 AMC 影城將同步播放演出，票價依藝人與地區不同，約落在 40 至 75 美元之間。

AMC 執行長 Adam Aron 表示，此舉有望為現場娛樂開啟全新篇章，使全國各地樂迷能在同一時間共同參與同一場演唱會，同時享受戲院大螢幕與高品質音效帶來的沉浸體驗。

事實上，AMC 近年已積極拓展音樂內容市場，曾成功發行泰勒絲 (Taylor Swift)「Eras Tour」與碧昂絲 (Beyoncé)「潮流復興 (Renaissance)」演唱會電影，為戲院帶來可觀票房與觀影人潮。此次進一步導入即時互動技術，被視為從「錄播內容」邁向「即時娛樂」的重要轉型。

在營運面，AMC 正持續強化高端觀影體驗，包括擴大 IMAX、Dolby 等高規格影廳，以及 4DX 與 ScreenX 等沉浸式影廳配置，以吸引觀眾回流。這些策略正值全球戲院產業逐步走出疫情低潮，但仍面臨串流平台競爭與內容供給不足挑戰之際。

財務數據顯示，AMC 第一季營收達 10.5 億美元，年增 21%，但仍錄得 1.17 億美元淨虧損，顯示成本壓力仍未完全緩解。不過觀影人次已出現回升，美國市場與國際市場分別成長 14% 與近 13%，平均票價在美國上升至 12.90 美元，年增約 0.6 美元。

市場分析指出，隨著 2026 年電影片單回溫，但整體供給仍未完全恢復至疫情前水準，戲院業者正積極尋找多元內容以提升入場率與營收。AMC 此次跨足即時演唱會，被視為提升場館利用率與開拓新收入來源的重要策略。