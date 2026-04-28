鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，記憶體晶片在人工智慧 (AI) 發展中扮演關鍵角色，而有分析師認為，隨著需求愈發強勁，供應商最終可能採取類似軟體訂閱的商業模式，進而利多美光 (Micron Technology)(MU-US) 與 SanDisk(SNDK-US)。
Melius Research 分析師 Ben Reitzes 指出，傳統軟體公司正面臨轉折點，「最終將流失用戶席位，並轉向難以預測的按使用量計費模式」，因為客戶在 AI 浪潮下，愈來愈不願簽訂長期合約。
他在周一 (27 日) 報告中首次給予美光與 SanDisk 股票買進評級，並表示，晶片相關企業「正在被市場重新評價、價值持續提升」。
儘管他對以「席位制」的軟體即服務 (SaaS) 模式持悲觀看法，但 Reitzes 認為，記憶體、光學元件及其他 AI 關鍵供應商，正變得「更適合採用訂閱制」，這種模式可確保最低營收、達成特定毛利水準，即他所稱的「反向 SaaS(inverse SaaS)」趨勢。
Reitzes 表示，AI 相關的訂閱模式「可能不像傳統 SaaS 那樣容易理解」，因為長期合約與所謂策略合作協議的細節通常不公開。他指出，即使記憶體廠在這些協議中可能受到超大型雲端業者壓力，「但權力結構正在轉變，已足以讓這類協議值得投資人關注」。
基於他認為記憶體客戶將傾向採取多年期「訂閱」承諾的判斷，Reitzes 認為，美光與 SanDisk 的估值倍數有機會翻倍，甚至成長至三倍。
他也補充，隨著「代理型 AI」與實體 AI 進一步推升記憶體需求，「不排除還需要上調估值預測」。
Reitzes 對 SanDisk 設定的兩年目標價為 1,350 美元，相較周一收盤仍有約 27% 上漲空間；對美光的兩年目標價則為 700 美元，意味著仍有約 34% 的潛在漲幅。
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