傳Anthropic與黑石、高盛等機構合資15億美元成立AI企業 專家：有助Claude加速切入傳統產業
鉅亨網編譯陳韋廷
《華爾街日報》(WSJ)週一 (4 日) 引述消息人士最新報導指出，Anthropic 正在與黑石集團、高盛、Hellman & Friedman、通用大西洋等華爾街機構合資大約 15 億美元成立一間合資企業，主要向私募股權機構支持的企業銷售及部署 AI 工具，其中包括那些由私募股權基金支持的被投企業。
知情人士透露，這家新公司將作為 Anthropic 的諮詢服務部門運作。Anthropic、黑石和 Hellman & Friedman 是此次交易的核心發起方，預計各方將分別投入約 3 億美元的資金。
知情人士指出，高盛將投入約 1.5 億美元，Anthropic、黑石、Hellman & Friedman 預計各出資約 3 億美元。此外，泛大西洋投資集團、Leonard Green & Partners、阿波羅全球管理公司、新加坡政府投資公司以及紅杉資本也參與了這項投資。
若交易最終達成，Anthropic 將可直接藉助黑石、H&F 等私募巨頭所掌握的大量企業網絡，加速 Claude 切入製造業、零售、金融、醫療等傳統產業。
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