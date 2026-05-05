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AI重塑市值版圖 全球前30強出爐 輝達稱王 半導體全面崛起

鉅亨網新聞中心

全球上市公司市值排名最新出爐，在人工智慧（AI）浪潮推動下，半導體與科技巨頭全面崛起，市值結構明顯向晶片與雲端基礎設施傾斜。根據最新統計，截至 5 月，輝達 (NVDA-US) 以 4.82 兆美元市值蟬聯全球第一，領先谷歌母公司 (GOOGL-US) 與蘋果 (AAPL-US)，後兩者市值分別達 4.64 兆與 4.11 兆美元，三強格局穩固。

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（圖：REUTERS/TPG）

觀察榜單可見，AI 相關產業鏈企業占比顯著提升。除輝達外，台積電 (TSM-US)、博通 (AVGO-US)、美光科技 (MU-US)、SK 海力士 (000660-KR)、超威半導體 (AMD-US) 以及艾司摩爾 (ASML-US) 等半導體企業均躋身前 30 名，顯示 AI 帶動的算力與記憶體需求正重塑全球資本市場版圖。


排名第 4 至第 10 名依序為微軟 (MSFT-US)3.08 兆美元、亞馬遜 (AMZN-US)2.89 兆美元、台積電 2.06 兆美元、博通 1.99 兆美元、沙烏地阿美 (2222-SA)1.76 兆美元、Meta(META-US)1.55 兆美元，以及特斯拉 (TSLA-US)1.47 兆美元。科技、能源與電動車三大板塊持續主導全球市值前段班。

其中，台積電憑藉先進製程優勢，持續為輝達與超威半導體等 AI 晶片設計公司提供代工服務；艾司摩爾則因掌握 EUV 極紫外光刻機技術，成為高階晶片製造不可或缺的設備供應商。記憶體領域方面，SK 海力士與美光科技受惠於 HBM（高頻寬記憶體）需求爆發，市值分別達 6130 億與 6114 億美元，顯示 AI 伺服器帶動的記憶體升級趨勢明確。

金融與傳統產業方面，摩根大通 (JPM-US) 以 8381 億美元位列第 15，波克夏・海瑟威 (BRK.B-US) 市值 1.02 兆美元穩居第 12，沃爾瑪 (WMT-US) 則以 1.05 兆美元排名第 11，反映穩定現金流與防禦型資產仍具吸引力。

能源與醫療板塊亦占一席之地，包括埃克森美孚 (XOM-US)6331 億美元、雪佛龍 (CVX-US)3768 億美元，以及禮來 (LLY-US)9072 億美元與艾伯維 (ABBV-US)3654 億美元，顯示高股息與醫藥創新仍是資金配置重點。

在支付與消費領域，Visa(V-US) 與萬事達 (MA-US) 分別以 6214 億與 4377 億美元市值維持雙寡頭格局；好市多 (COST-US) 則以 4488 億美元體現會員制零售模式的穩定獲利能力。

值得注意的是，中國科技企業方面，騰訊 (0700-HK) 以 5509 億美元排名第 21 成功躋身榜單，而阿里巴巴 (BABA-US) 則以 3154 億美元排名第 33，顯示中概股在全球市值競爭中仍面臨壓力。

整體來看，本次全球市值前 30 大企業呈現「AI 驅動、半導體核心化」的趨勢，從算力晶片、記憶體到設備製造形成完整產業鏈。隨著 AI 模型訓練與應用需求持續攀升，晶片與雲端基礎設施企業的戰略地位進一步提升，全球資本市場權重正加速向科技產業集中。

全球市值前 30 大企業一覽（截至 5 月）

排名 公司 市值（美元） 國家 / 地區 產業
1 輝達 (NVDA-US) 4.82 兆 美國 半導體 / AI
2 谷歌母公司 (GOOGL-US) 4.64 兆 美國 網路 / AI
3 蘋果 (AAPL-US) 4.11 兆 美國 消費電子
4 微軟 (MSFT-US) 3.08 兆 美國 軟體 / 雲端
5 亞馬遜 (AMZN-US) 2.89 兆 美國 電商 / 雲端
6 台積電 (TSM-US) 2.06 兆 台灣 半導體製造
7 博通 (AVGO-US) 1.99 兆 美國 半導體
8 沙烏地阿美 (2222-SA) 1.76 兆 沙烏地阿拉伯 能源
9 Meta (META-US) 1.55 兆 美國 社群 / AI
10 特斯拉 (TSLA-US) 1.47 兆 美國 電動車
11 沃爾瑪 (WMT-US) 1.05 兆 美國 零售
12 波克夏・海瑟威 (BRK.B-US) 1.02 兆 美國 投資
13 三星電子 9830 億 韓國 電子 / 半導體
14 禮來 (LLY-US) 9072 億 美國 醫藥
15 摩根大通 (JPM-US) 8381 億 美國 金融
16 埃克森美孚 (XOM-US) 6331 億 美國 能源
17 Visa (V-US) 6214 億 美國 支付
18 SK 海力士 6130 億 韓國 記憶體
19 美光科技 (MU-US) 6114 億 美國 記憶體
20 超威半導體 (AMD-US) 5878 億 美國 半導體
21 騰訊 (0700-HK) 5509 億 中國 網路
22 艾司摩爾 (ASML-US) 5499 億 荷蘭 半導體設備
23 強生 5468 億 美國 醫療
24 甲骨文 4941 億 美國 軟體
25 好市多 (COST-US) 4488 億 美國 零售
26 萬事達 (MA-US) 4377 億 美國 支付
27 卡特彼勒 4097 億 美國 工業
28 Netflix 3876 億 美國 串流
29 雪佛龍 (CVX-US) 3768 億 美國 能源
30 艾伯維 (ABBV-US) 3654 億 美國 醫藥

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全球美股市值記憶體前30大科技AI

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輝達196.497-1.00%
亞馬遜273.523+0.54%
Alphabet公司(A)388.47+1.36%
蘋果284.18+2.66%
台積電ADR394.4-1.80%
博通427.45+2.63%
美光科技640.45+11.1%
超微半導體355.26+4.02%
艾司摩爾1442.92+4.09%
微軟411.346-0.55%
特斯拉389.301-0.82%
Meta平台604.96-0.89%
摩根大通銀行309.475+0.59%
沃爾瑪130.79+0.35%
埃克森美孚155.15+0.95%
雪佛龍192.65+0.19%
禮來988.58+2.13%
艾伯維206.08-1.00%
威士卡322.15-1.44%
萬事達卡498.75-1.19%
好市多1016.42+0.36%
波克夏(B)465.62-0.62%
阿里巴巴集團控股132.23-0.78%
Meta平台604.96-0.89%
騰訊控股472.200-0.17%

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