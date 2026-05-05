AI重塑市值版圖 全球前30強出爐 輝達稱王 半導體全面崛起
鉅亨網新聞中心
全球上市公司市值排名最新出爐，在人工智慧（AI）浪潮推動下，半導體與科技巨頭全面崛起，市值結構明顯向晶片與雲端基礎設施傾斜。根據最新統計，截至 5 月，輝達 (NVDA-US) 以 4.82 兆美元市值蟬聯全球第一，領先谷歌母公司 (GOOGL-US) 與蘋果 (AAPL-US)，後兩者市值分別達 4.64 兆與 4.11 兆美元，三強格局穩固。
觀察榜單可見，AI 相關產業鏈企業占比顯著提升。除輝達外，台積電 (TSM-US)、博通 (AVGO-US)、美光科技 (MU-US)、SK 海力士 (000660-KR)、超威半導體 (AMD-US) 以及艾司摩爾 (ASML-US) 等半導體企業均躋身前 30 名，顯示 AI 帶動的算力與記憶體需求正重塑全球資本市場版圖。
排名第 4 至第 10 名依序為微軟 (MSFT-US)3.08 兆美元、亞馬遜 (AMZN-US)2.89 兆美元、台積電 2.06 兆美元、博通 1.99 兆美元、沙烏地阿美 (2222-SA)1.76 兆美元、Meta(META-US)1.55 兆美元，以及特斯拉 (TSLA-US)1.47 兆美元。科技、能源與電動車三大板塊持續主導全球市值前段班。
其中，台積電憑藉先進製程優勢，持續為輝達與超威半導體等 AI 晶片設計公司提供代工服務；艾司摩爾則因掌握 EUV 極紫外光刻機技術，成為高階晶片製造不可或缺的設備供應商。記憶體領域方面，SK 海力士與美光科技受惠於 HBM（高頻寬記憶體）需求爆發，市值分別達 6130 億與 6114 億美元，顯示 AI 伺服器帶動的記憶體升級趨勢明確。
金融與傳統產業方面，摩根大通 (JPM-US) 以 8381 億美元位列第 15，波克夏・海瑟威 (BRK.B-US) 市值 1.02 兆美元穩居第 12，沃爾瑪 (WMT-US) 則以 1.05 兆美元排名第 11，反映穩定現金流與防禦型資產仍具吸引力。
能源與醫療板塊亦占一席之地，包括埃克森美孚 (XOM-US)6331 億美元、雪佛龍 (CVX-US)3768 億美元，以及禮來 (LLY-US)9072 億美元與艾伯維 (ABBV-US)3654 億美元，顯示高股息與醫藥創新仍是資金配置重點。
在支付與消費領域，Visa(V-US) 與萬事達 (MA-US) 分別以 6214 億與 4377 億美元市值維持雙寡頭格局；好市多 (COST-US) 則以 4488 億美元體現會員制零售模式的穩定獲利能力。
值得注意的是，中國科技企業方面，騰訊 (0700-HK) 以 5509 億美元排名第 21 成功躋身榜單，而阿里巴巴 (BABA-US) 則以 3154 億美元排名第 33，顯示中概股在全球市值競爭中仍面臨壓力。
整體來看，本次全球市值前 30 大企業呈現「AI 驅動、半導體核心化」的趨勢，從算力晶片、記憶體到設備製造形成完整產業鏈。隨著 AI 模型訓練與應用需求持續攀升，晶片與雲端基礎設施企業的戰略地位進一步提升，全球資本市場權重正加速向科技產業集中。
全球市值前 30 大企業一覽（截至 5 月）
|排名
|公司
|市值（美元）
|國家 / 地區
|產業
|1
|輝達 (NVDA-US)
|4.82 兆
|美國
|半導體 / AI
|2
|谷歌母公司 (GOOGL-US)
|4.64 兆
|美國
|網路 / AI
|3
|蘋果 (AAPL-US)
|4.11 兆
|美國
|消費電子
|4
|微軟 (MSFT-US)
|3.08 兆
|美國
|軟體 / 雲端
|5
|亞馬遜 (AMZN-US)
|2.89 兆
|美國
|電商 / 雲端
|6
|台積電 (TSM-US)
|2.06 兆
|台灣
|半導體製造
|7
|博通 (AVGO-US)
|1.99 兆
|美國
|半導體
|8
|沙烏地阿美 (2222-SA)
|1.76 兆
|沙烏地阿拉伯
|能源
|9
|Meta (META-US)
|1.55 兆
|美國
|社群 / AI
|10
|特斯拉 (TSLA-US)
|1.47 兆
|美國
|電動車
|11
|沃爾瑪 (WMT-US)
|1.05 兆
|美國
|零售
|12
|波克夏・海瑟威 (BRK.B-US)
|1.02 兆
|美國
|投資
|13
|三星電子
|9830 億
|韓國
|電子 / 半導體
|14
|禮來 (LLY-US)
|9072 億
|美國
|醫藥
|15
|摩根大通 (JPM-US)
|8381 億
|美國
|金融
|16
|埃克森美孚 (XOM-US)
|6331 億
|美國
|能源
|17
|Visa (V-US)
|6214 億
|美國
|支付
|18
|SK 海力士
|6130 億
|韓國
|記憶體
|19
|美光科技 (MU-US)
|6114 億
|美國
|記憶體
|20
|超威半導體 (AMD-US)
|5878 億
|美國
|半導體
|21
|騰訊 (0700-HK)
|5509 億
|中國
|網路
|22
|艾司摩爾 (ASML-US)
|5499 億
|荷蘭
|半導體設備
|23
|強生
|5468 億
|美國
|醫療
|24
|甲骨文
|4941 億
|美國
|軟體
|25
|好市多 (COST-US)
|4488 億
|美國
|零售
|26
|萬事達 (MA-US)
|4377 億
|美國
|支付
|27
|卡特彼勒
|4097 億
|美國
|工業
|28
|Netflix
|3876 億
|美國
|串流
|29
|雪佛龍 (CVX-US)
|3768 億
|美國
|能源
|30
|艾伯維 (ABBV-US)
|3654 億
|美國
|醫藥
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