AI重塑市值版圖 全球前30強出爐 輝達稱王 半導體全面崛起

鉅亨網新聞中心 2026-05-06 06:00

全球上市公司市值排名最新出爐，在人工智慧（AI）浪潮推動下，半導體與科技巨頭全面崛起，市值結構明顯向晶片與雲端基礎設施傾斜。根據最新統計，截至 5 月，輝達 (NVDA-US) 以 4.82 兆美元市值蟬聯全球第一，領先谷歌母公司 (GOOGL-US) 與蘋果 (AAPL-US)，後兩者市值分別達 4.64 兆與 4.11 兆美元，三強格局穩固。

（圖：REUTERS/TPG）

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排名第 4 至第 10 名依序為微軟 (MSFT-US)3.08 兆美元、亞馬遜 (AMZN-US)2.89 兆美元、台積電 2.06 兆美元、博通 1.99 兆美元、沙烏地阿美 (2222-SA)1.76 兆美元、Meta(META-US)1.55 兆美元，以及特斯拉 (TSLA-US)1.47 兆美元。科技、能源與電動車三大板塊持續主導全球市值前段班。

其中，台積電憑藉先進製程優勢，持續為輝達與超威半導體等 AI 晶片設計公司提供代工服務；艾司摩爾則因掌握 EUV 極紫外光刻機技術，成為高階晶片製造不可或缺的設備供應商。記憶體領域方面，SK 海力士與美光科技受惠於 HBM（高頻寬記憶體）需求爆發，市值分別達 6130 億與 6114 億美元，顯示 AI 伺服器帶動的記憶體升級趨勢明確。

金融與傳統產業方面，摩根大通 (JPM-US) 以 8381 億美元位列第 15，波克夏・海瑟威 (BRK.B-US) 市值 1.02 兆美元穩居第 12，沃爾瑪 (WMT-US) 則以 1.05 兆美元排名第 11，反映穩定現金流與防禦型資產仍具吸引力。

在支付與消費領域，Visa(V-US) 與萬事達 (MA-US) 分別以 6214 億與 4377 億美元市值維持雙寡頭格局；好市多 (COST-US) 則以 4488 億美元體現會員制零售模式的穩定獲利能力。

值得注意的是，中國科技企業方面，騰訊 (0700-HK) 以 5509 億美元排名第 21 成功躋身榜單，而阿里巴巴 (BABA-US) 則以 3154 億美元排名第 33，顯示中概股在全球市值競爭中仍面臨壓力。

整體來看，本次全球市值前 30 大企業呈現「AI 驅動、半導體核心化」的趨勢，從算力晶片、記憶體到設備製造形成完整產業鏈。隨著 AI 模型訓練與應用需求持續攀升，晶片與雲端基礎設施企業的戰略地位進一步提升，全球資本市場權重正加速向科技產業集中。

全球市值前 30 大企業一覽（截至 5 月）